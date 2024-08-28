Дотягнули: Росія встигла вивести до 90% своїх літаків за межі дії ATACMS, пишуть ЗМІ

Тепер у Вашингтоні намагаються якось виправдати своє відверте підігрування російському режиму

Поки Сполучені Штати всіляко тягнули з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність в таких ударах, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягнули до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищити російську авіацію на аеродромах

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власне джерело. Щобільше, адміністрація президента США Джозефа Байдена не планує змінювати свою позицію попри нагальну необхідність України у далекобійних засобах ураження.

Втім, схоже, що США дотягнули ситуацію до моменту, коли удари ATACMS по Росії можуть мати мінімальний вплив, сказало виданню джерело. Тепер у Вашингтоні намагаються якось виправдати своє відверте підігрування російському режиму, заявляючи, що Україна, мовляв, матиме більше успіху, використовуючи для ураження російських аеродромів безпілотники.

Також у США завели стару пісню про те, що запаси ATACMS нібито обмежені. Однак відомо, що США збільшили виробництво цих ракет; причина, скоріше за все, у надто сильному переляку Білого дому щодо так званої "ескалації".

Російський масовий обстріл, який стався вдень 26 серпня, не залишився поза увагою на Заході. У США припустили, що атаки повторяться, а в ЄС закликали зняти обмеження на удари по об’єктах у російських тилах.

Як повідомляв "Телеграф", головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.