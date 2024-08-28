Британія підтримує удари ракетами Storm Shadow по Росії: чому досі немає дозволу

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не хоче провокувати конфлікт з Білом домом, який залякав сам себе

Велика Британія не проти того, щоб Україна била ракетами Storm Shadow по об'єктам у Росії. Проте Британія не буде озвучувати свою підтримку публічно, оскільки не хоче спровокувати конфлікт з США – попри те, що влітку непублічно спробувала підштовхнути уряд США до зняття усіх обмежень на атаки по РФ.

Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що Лондон підтримує бажання України знищувати російські військові об'єкти, проте на заваді стоїть занадто обережна позиція Білого дому, який постійно висловлює своє "занепокоєння".

"Володимир Зеленський неодноразово просив дозволити використовувати зброю, яка може уникати ворожих радарів і вражати точні цілі на відстані до 190 миль, для завдання ударів у глибині Росії. Попри плутанину з позицією уряду, Даунінг-стріт це підтримує. Однак ракети, як правило, використовуються разом із засекреченими американськими системами, що вимагає дозволу Вашингтона. Велика Британія не зверталася до США з офіційним запитом щодо використання Україною ракет на території Росії. Зрозуміло, що занепокоєння США з приводу цього кроку було чітко висловлено", – пояснює видання.

Зазначається, що адміністрація президента США Джозефа Байдена, сказало джерело у Білому домі, нібито дуже стурбована тим, що ракети можуть бути використані без дозволу США. Це нібито втягне Сполучені Штати у конфлікт з російським режимом. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не хоче провокувати конфлікт з Білом домом, який залякав сам себе, та намагається застосувати до питання "консультативний підхід".

"Сполучені Штати в приватних розмовах нарікають на підхід Британії до надання військового обладнання Україні з позиції авангарду. На початку цього року Грант Шаппс, будучи тодішнім міністром оборони, як відомо, наполягав на тому, щоб Київ завдав удару по російських військових кораблях у Криму, в той час, як Америка була більш обережною. Джерела повідомляли, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка поставила Україні основні бойові танки, а також прагнення країни поставити винищувачі F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки чиновники вважали, що Лондон намагається підштовхнути їх до подібних рішень", – пише видання.

США, доречі, помстилися Лондону, відмовившись через все це підтримати кандидатуру колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генерального секретаря НАТО. Видання зазначає, що Вашингтон знаходиться у полоні страхів щодо ескалації – мовляв, їм "доведеться збирати уламки", а маленька Британія нібито не здатна воювати з Росією.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін прагне занурити Україну у пітьму і буде завдавати ударів по енергосистемі доти, доки в країні не настане суцільний блекаут. Союзникам Україні необхідно збільшити допомогу та дозволити нарешті Україні бити вглиб РФ.

Російський масовий обстріл, який стався вдень 26 серпня, не залишився поза увагою на Заході. У США припустили, що атаки повторяться, а в ЄС закликали зняти обмеження на удари по об’єктах у російських тилах.

Як повідомляв "Телеграф", головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.