Навмисне ігнорують запит? Чому Британія не дозволяє Україні бити по РФ Storm Shadow

Дискусії навколо Storm Shadow все ще тривають

Заборона Великої Британії бити Україні по території РФ ракетами Storm Shadow на пряму пов'язана з США. Адже Вашингтон не схвалив запит Лондона, ймовірно, через страх ескалації конфлікту.

Про це пише The Times. Зазначається, що Британія перш ніж дозволити Україні удари по РФ ракетами Storm Shadow звернулась до Білого дому за схваленням.

Проте, за словами джерела в уряді Британії, запит надійшов у систему понад місяць назад, але відповіді наразі немає. Тому в Лондоні дискусії навколо Storm Shadow з союзниками все ще тривають. Водночас одне з джерел не вважає затримку відповіді категоричним "Ні", адже вона може бути пов'язана з "рутинним процесом у США".

Зауважимо, що для дозволу Україні бити далекобійними ракетами по Росії Британія має отримати згоду від кількох країн НАТО, зокрема, Франції та США.

У Британії в жодному разі не хочуть тиснути на США та звинувачувати в затримці відповіді, адже такі зміни в політиці потребують часу.

Кореспонденти додають, що в адміністрації Байдена намагаються уникнути ескалації, яку можуть спричинити удари по території Росії. Також у Білому домі впевнені, що Києву не треба далекобійна зброя, аби звільнити свою територію.

Водночас, за словами повіреного у справах США у Британії Метью Палмера, лише Лондон може визначати умови, на яких можна використовувати британську зброю.

Британські військові думають, що у Білому домі зволікають із відповіддю щодо запиту на використання Storm Shadow, адже хочуть оцінити вплив і наслідки операції України у Курській області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США відмовляються надавати дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії.