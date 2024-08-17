Умышленно игнорируют запрос? Почему Британия не разрешает Украине бить по РФ Storm Shadow

Дискуссии вокруг Storm Shadow все еще продолжаются

Запрет Великобритании бить Украине по территории РФ ракетами Storm Shadow на прямую связан с США. Ведь Вашингтон не одобрил запрос Лондона, вероятно, из-за страха эскалации конфликта.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что Британия, прежде чем разрешить Украине удары по РФ ракетами Storm Shadow, обратилась в Белый дом за одобрением.

Однако, по словам источника в правительстве Британии, запрос поступил в систему более месяца назад, но ответа пока нет. Поэтому в Лондоне дискуссии вокруг Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются. В то же время, один из источников не считает задержку ответа категорическим "Нет", ведь он может быть связан с "рутинным процессом в США".

Заметим, что для разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России Британия должна получить согласие от нескольких стран НАТО, в частности, Франции и США.

В Британии ни в коем случае не хотят давить на США и винить в задержке ответа, ведь такие изменения в политике требуют времени.

Корреспонденты добавляют, что в администрации Байдена пытаются избежать эскалации, которую могут нанести удары по территории России. Также в Белом доме уверены, что Киеву не нужно дальнобойное оружие, чтобы освободить свою территорию.

В то же время, по словам поверенного по делам США в Британии Мэтью Палмера, только Лондон может определять условия, на которых можно использовать британское оружие.

Британские военные думают, что в Белом доме затягивают ответ на запрос на использование Storm Shadow, так как хотят оценить влияние и последствия операции Украины в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США отказываются предоставлять разрешение на удары ракетами ATACMS по России.