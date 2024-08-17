Укр

Умышленно игнорируют запрос? Почему Британия не разрешает Украине бить по РФ Storm Shadow

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Storm Shadow Новость обновлена 17 августа 2024, 18:04
Storm Shadow. Фото Коллаж "Телеграф"

Дискуссии вокруг Storm Shadow все еще продолжаются

Запрет Великобритании бить Украине по территории РФ ракетами Storm Shadow на прямую связан с США. Ведь Вашингтон не одобрил запрос Лондона, вероятно, из-за страха эскалации конфликта.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что Британия, прежде чем разрешить Украине удары по РФ ракетами Storm Shadow, обратилась в Белый дом за одобрением.

Однако, по словам источника в правительстве Британии, запрос поступил в систему более месяца назад, но ответа пока нет. Поэтому в Лондоне дискуссии вокруг Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются. В то же время, один из источников не считает задержку ответа категорическим "Нет", ведь он может быть связан с "рутинным процессом в США".

Заметим, что для разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России Британия должна получить согласие от нескольких стран НАТО, в частности, Франции и США.

В Британии ни в коем случае не хотят давить на США и винить в задержке ответа, ведь такие изменения в политике требуют времени.

Корреспонденты добавляют, что в администрации Байдена пытаются избежать эскалации, которую могут нанести удары по территории России. Также в Белом доме уверены, что Киеву не нужно дальнобойное оружие, чтобы освободить свою территорию.

В то же время, по словам поверенного по делам США в Британии Мэтью Палмера, только Лондон может определять условия, на которых можно использовать британское оружие.

Британские военные думают, что в Белом доме затягивают ответ на запрос на использование Storm Shadow, так как хотят оценить влияние и последствия операции Украины в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США отказываются предоставлять разрешение на удары ракетами ATACMS по России.

Теги:
#США #Великобритания #Украинна #Storm Shadow