Теперь в Вашингтоне пытаются как-то оправдать свой откровенный подыгрыш российскому режиму

Пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттянули до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник. Более того, администрация президента США Джозефа Байдена не планирует менять свою позицию, несмотря на настоятельную необходимость Украины в дальнобойных средствах поражения.

Впрочем, похоже, что США дотянули ситуацию до момента, когда удары ATACMS по России могут оказать минимальное влияние, сказал источник. Теперь в Вашингтоне пытаются как-то оправдать свое откровенное подыгрывание российскому режиму, заявляя, что Украина, мол, будет иметь больше успеха, используя для поражения российских аэродромов беспилотники.

Также в США завели старую песню о том, что запасы ATACMS якобы ограничены. Однако известно, что США увеличили производство этих ракет; причина, скорее всего, в слишком сильном испуге Белого дома по поводу так называемой "эскалации".

Российский массовый обстрел, произошедший днем 26 августа, не остался без внимания на Западе. В США допустили, что атаки повторятся, а в ЕС призвали снять ограничения на удары по объектам в российских тылах.

Как сообщал "Телеграф", главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.