В ISW назвали сотни военных объектов РФ, которые могла бы поразить Украина западным оружием (карта)

Большинство объектов используются для бомбардировки украинских городов

Несмотря на то, что Россия перемещает боевые самолеты с аэродромов, находящихся в пределах радиуса действия ATACMS, это не уменьшает важность украинского запроса США на применение дальнобойного американского оружия по территории РФ, ведь в радиус действия ATACMS входят 245 российских военных и военизированных, с которых только 16 (6,5%) являются авиабазами.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Там показали список таких объектов с указанием координат, а также интерактивную карту, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование Украиной ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

Институт обращает внимание на публикацию Politico, в которой анонимные чиновники США предположили, что передислокация российских боевых самолетов с аэродромов, находящихся в пределах радиуса действия ATACMS, каким-то образом уменьшают обоснованность или важность украинского запроса. Сообщается, что российские войска якобы переместили 90% самолетов, наносящих удары планирующими бомбами, дальше аэродромов в радиусе действия ракет Storm Shadow и ATACMS.

По данным ISW, 16 российских авиабаз расположены в зоне действия украинских ATACMS, и Институт видел подтверждение передислокации российских самолетов.

Среди них авиабаза Ейск и Приморск-Ахмарск, которые расположены неподалеку от Украины. Кстати, именно оттуда россияне часто запускают оружие по украинским городам, как это было во время массированной атаки 26 августа. Также в список включили ряд других авиабаз, среди них авиабаза Ростов-на-Дону и Авиабаза Таганрог-Южный.

Кроме того, в радиусе действия ATACMS попала 16-я отдельная бригада РЭБ, 53-я зенитно-ракетная бригада, 448-я ракетная бригада.

В списке и на карте присутствует также 7024 базы хранения и ремонта военной техники РФ. Она находится недалеко от Донецка.

На карте также показан 31-й гвардейский истребительный авиационный полк. Там россияне хранят истребители МиГ-29, МиГ-29УБ, а также Су-30СМ.

Недалеко от Белгорода базируется ФГКУ Комбинат "Новый Путь". Он расположен в Старооскольском районе.

Однако аналитики ISW отмечают, что эта передислокация не уменьшает важность разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов.

Максимальный радиус действия украинских HIMARS, которые США разрешают Украине ограниченно использовать в России, охватывает 20 таких объектов. По меньшей мере, 225 известных объектов находятся в радиусе действия ATACMS, но не в радиусе действия HIMARS. По крайней мере, 209 из 245 (более 85%) известных российских военных объектов в зоне действия ATACMS не являются авиабазами.

Ранее "Телеграф" писал, что в России дроны атаковали работающую на войну нефтебазу. Там мощно пылало несколько цистерн.