У Росії у склад з боєприпасами прилетів дрон: проводилася евакуація (відео)

За офіційними даними, ніхто не постраждав

У ніч на середу, 28 серпня, у Воронезькій області Росії дрони атакували склад із боєприпасами. Проводилася евакуація місцевих мешканців.

Як заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, нібито після падіння фрагментів збитого безпілотника сталося "займання поблизу вибухонебезпечних об’єктів". За його словами, детонації не було, а пожежа вже ліквідована.

Як пише ASTRA, за даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього хутора та села Євстратівка спочатку евакуювали, але невдовзі їм дозволили повернутися додому.

У мережі опублікували відео атаки. Місцевий мешканець, який його знімав, емоційно прокоментував те, що відбувається.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", крім атаки на склад боєприпасів у Воронезькій області, в ніч на 28 серпня, відбулася ще одна, зважаючи на все, більш результативна атака по території РФ. Під удар потрапила нафтобаза в Ростовській області, де спалахнула потужна пожежа. Атаковано комбінат "Атлас" Росрезерву, який постачає нафтопродуктами російську армію. Таким чином, на території цього російського регіону горять вже два подібні об’єкти, оскільки горіння на нафтобазі в Пролетарську ще не загасили.