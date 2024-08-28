В России в склад с боеприпасами прилетел дрон: проводилась эвакуация (видео)

По официальным данным, никто не пострадал

В ночь на среду, 28 августа, в Воронежской области России дроны атаковали склад с боеприпасами. Проводилась эвакуация местных жителей.

Как заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, якобы после падения фрагментов сбитого беспилотника, произошло "возгорание вблизи взрывоопасных объектов". По его словам, детонации не было, а пожар уже ликвидирован.

Как пишет ASTRA, по данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого хутора и села Евстратовка сначала эвакуировали, но вскоре им разрешили вернуться домой.

В сети опубликовали видео атаки. Местный житель, который его снимал, эмоционально прокомментировал происходящее.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", кроме атаки на склад боеприпасов в Воронежской области, в ночь на 28 августа, произошла еще одна, судя по всему, более результативная атака по территории РФ. Под удар попала нефтебаза в Ростовской области, где вспыхнул мощный пожар. Атакован комбинат "Атлас" Росрезерва, который снабжает нефтепродуктами российскую армию. Таким образом, на территории этого российского региона горит уже два подобных объекта, так как горение на нефтебазе в Пролетарске все еще не потушили.