Он резко пошел на понижение и упал

Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр в среду, 28 августа, поразили российский штурмовик СУ-25, пытавшийся вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны. Это произошло на Краматорском направлении фронта.

Воины 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видео удачной охоты на вражеский самолет. Судьба экипажа пока неизвестна.

"Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше", — сказано в подписи к кадрам.

Российский штурмовик СУ-25 приземлили воины-зенитчики. После попадания он резко пошел на снижение и упал.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 августа, Силы обороны Украины уничтожили очередной вражеский Су-34 на территории Курской области (РФ). Российский истребитель-бомбардировщик был сбит во время выполнения боевого задания.

Между тем, Россия планирует нарастить производство истребителей Су-57, которые являются плодом многолетних российских разработок. Москва хочет увеличить их выпуск на заводе в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке – куда пока не достает Украина.