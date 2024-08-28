Крупнейший украинский FPV-дрон "Королева шершней" показал "нежность" к оккупантам: смотреть видео

Дрон успешно используется на разных участках фронта.

Крупнейший FPV-дрон украинского производства "Королева шершней" в очередной раз продемонстрировал "сброс" боеприпаса на оккупантов. Однако на этот раз сделало это максимально плавно.

Видео поделились создатели дрона, "Дикие шершни". Отмечается, что на видео работа оператора дрона из подразделения "Булава", отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Характеристики "Королевы шершней"

Является крупнейшим украинским FPV-дроном – рама 38 см (15 дюймов),

Более половины — 65% украинских деталей

Дрон-FPV дает картинку от первого лица

Грузоподъемность основная — 6 кг боевой нагрузки, однако известен и задокументирован случай, когда "Королева шершней" несла противотанковую мину весом 9,5 кг 7 минут, или 5 км в одну сторону.

Этот дрон можно использовать не только в качестве бомбиста или минера, но и в качестве ретранслятора — с соответствующим оборудованием дает до 25 км увеличение дальности других дронов. В планах разработчиков – создать мега-королеву с грузоподъемностью 18 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом украинском реактивном дроне "Паляница". Его уже назвали ракето-дроном за поразительную дальность и ориентировочно большую скорость.