Боевая "Паляница": почему новый дрон трудно сбить и какие у него есть недостатки (видео)

Точных характеристик дрона не сообщалось

В День Независимости впервые стало известно о применении нового типа украинских беспилотников — ракетодрона "Паляница". Большинство его характеристик засекречено. Однако те, что были объявлены, дают экспертам возможность для оценок и предположений.

"Дифенс экспресс" обращает внимание, что наличие турбореактивного двигателя делает "Паляницу" реактивным дроном. Его скорость значительно выше скорости обычного дрона и может составлять 400-500 км/ч или даже 800-900 км/ч. Высшая скорость поможет лучше проходить отряды противовоздушной обороны окупантов, в том числе те зенитные и пулеметные установки, которые управляются людьми. Труднее подстрелить такой дрон и с вертолета.

На это обращает внимание и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отмечает, что российскому ПВО нужно адаптироваться, однако это не единственный плюс. Увеличение скорости дает меньше шансов самолетам на аэродромах врага взлететь, чтобы избежать атаки.

К плюсам также относится и то, что такой реактивный дрон имеет меньший двигатель, чем у обычного БпЛА-камикадзе и, соответственно, может нести большее количество взрывчатки.

У таких дронов есть и недостатки. Первый – более высокая цена. Однако сообщалось, что украинская разработка дешевле аналогов. По сравнению с обычными камикадзе типа иранского "шахеда", ракето-дрон также требует более качественных и прочных материалов, лучших навигационных систем.

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