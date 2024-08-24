Враг может увидеть издалека: как маскируют тепловизионные плащи и действительно ли они работают (видео)

Нужно не только красиво спрятаться, но и не двигаться, чтобы не выдать себя внезапно выдвинутой ногой из-под укрытия.

И у украинских военных, и у оккупантов на вооружении немало приборов, оборудованных тепловизорами. В отличие от других видов оптики, тепловизор не зависит от того, как темно ночью. Он воспринимает инфракрасное излучение, а поскольку человек выделяет тепло, то укрыться от него тяжело. В условиях войны производители предлагают разные типы укрытий от тепловизоров, однако они имеют разную эффективность.

Одно из таких изделий тестировал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, волонтер Георгий Тука. По запросу спецназовцев он проверил антитепловизионное пончо. Эффективность оценить можно по видео — на 30 м она не значительна, а на 50 уже заметнее. Однако полноценно потребность военных не перекрывает.

В "АрмияТВ" провели эксперимент — проверили насколько "светится" украинская военная форма новая, стиральная порошками с фосфатами и без, брезентовая плащ-палатка и теплоотталкивающее пончо. Они также проверили, эффективно ли для защиты от тепловизоров фольгированное одеяло для экстренных случаев из аптечки. Последнее изделие от снайпера не скроет – даже в теплоодеяле человека хорошо видно и инфракрасном спектре.

Майор Геннадий Саливон при проверке плащ-палатки отметил, что от тепловизора должен защищать любой барьер, однако расположение может выдать именно форма укрытия – неестественная, квадратная. Маскироваться нужно тщательно, даже под специальной антитепловизионной накидкой и двигаться как можно меньше, потому что если используется дрон, он может осмотреть тайник с разных сторон. Что касается проверки формы, то наиболее заметной в приборе ночного видения была форма, постиранная с фосфатами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о попадании ракеты в порт "Кавказ" в РФ. Считается, что это могла быть ракета "Нептун" украинского производства.