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Ворог може побачити здалеку: як маскують тепловізійні плащі та чи справді вони працюють (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Захист від тепловізора рятує життя Новина оновлена 24 серпня 2024, 07:18
Захист від тепловізора рятує життя. Фото Колаж Телеграфу

Потрібно не тільки гарно сховатися, а й не рухатися, аби себе не видати раптово висунутою ногою з-під укриття

І в українських військових, і в окупантів на озброєнні чимало приладів, обладнаних тепловізорами. На відміну від інших видів оптики, тепловізор не залежить від того, наскільки темно вночі. Він сприймає інфрачервоне випромінювання, а оскільки людина виділяє тепло, то сховатися від нього важко. В умовах війни виробники пропонують різні типи укриттів від тепловізорів, однак вони мають різну ефективність.

Один з таких виробів тестував ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО, волонтер Георгій Тука. На запит спецпризначенців він перевірив антитепловізійне пончо. Ефективність оцінити можна за відео — на 30 м вона не значна, а на 50 вже помітніша. Однак повноцінно потребу військових не перекриває.

В "АрміяТВ" провели експеримент — перевірили наскільки "світиться" українська військова форма нова, прана порошками з фосфатами та без, брезентова плащ-палатка та тепловідштовхуюче пончо. Вони також перевірили, чи ефективна для захисту від тепловізорів фольгована ковдра для екстрених випадків з аптечки. Останній виріб від снайпера не сховає — навіть у теплоковдрі людину гарно видно і інфрачервоному спектрі.

Майор Геннадій Салівон при перевірці плащ-палатки зазначив, що від тепловізора має захищати будь-який бар'єр, однак розташування може видати саме форма укриття — неприродна, квадратна. Маскуватися потрібно ретельно, навіть під спеціальною антитепловізійною накидкою і рухатися якомога менше, бо якщо використовується дрон, він може оглянути схованку з різних сторін. Що до перевірки форми, то найбільш помітна в приладі нічного бачення була форма, випрана з фосфатами.

Раніше "Телеграф" розповідав про влучення ракети в порт "Кавказ" в РФ. Вважається, що це могла бути ракета "Нептун" українського виробництва.

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#Зброя #Тепловізор