Под прицелом десятки аэродромов: Зеленский показал ракету-дрон "Паляниця", характеристики (видео)

Точные характеристики нового вооружения пока неизвестны

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео о новой украинской дальнобойной ракете-дроне "Паляниця". Это оружие уже успешно поразило врага.

В ролике отмечается, что почти все вокруг этой разработки засекречено. Однако, хоть дальнобойность ракеты неизвестна, отмечается, что в пределах ее действия находятся 20 российских аэродромов.

В частности, речь идет и об аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Расстояние до него от границы Украины составляет около 650 километров.

Также отмечается, что на разработку этого оружия было потрачено полтора года. Ракета-дрон оснащена турбореактивным двигателем и запускается с наземной платформы.

Кроме того, сообщается, что стоимость ракеты-дрона значительно ниже аналогов. Также идет работа над ее удешевлением и увеличением производства.

"Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага. Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 24 августа во время торжеств по случаю Дня Независимости Зеленский сообщил, что Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця". Он не объяснил, о чем именно речь, однако, вероятно, речь идет о ночной атаке на город Острогожск Воронежской области, где находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ.