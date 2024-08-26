Бойова "Паляниця": чому новий дрон важко збити та які в нього є недоліки (відео)

Точних характеристик дрона не повідомлялось

В День Незалежності вперше стало відомо про застосовання нового типу українських безпілотників — ракето-дрона "Паляниця". Більшість його характеристик засекречена. Однак ті, що були оголошені дають експертам можливість для оцінок та припущень.

"Діфенс експрес" звертає увагу, що наявність турбореактивного двигуна робить "Паляницю" реактивним дроном. Його швидкість значно вища за швидкість звичайного дрона і може становити 400-500 км/год чи навіть 800-900 км/год. Вища швидкість допоможе краще проходити загони протиповітряної оборони окупантів, зокрема ті зенітні та кулеметні установки, які керуються людьми. Важче вполювати такий дрон і з гелікоптера.

На це звертає увагу і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначає, що російській ППО потрібно адаптуватися, однак це не єдиний плюс. Збільшення швидкості дає менше шансів літакам на аеродромах ворога злетіти, щоб уникнути атаки.

До плюсів також належить і те, що такий реактивний дрон має менший двигун, ніж у звичайного БпЛА-камікадзе та відповідно може нести більшу кількість вибухівки.

У таких дронів є й недоліки. Перший — вища ціна. Проте повідомлялось, що українська розробка дешевша ніж аналоги. Порівняно зі звичайними камікадзе типу іранського "шахеда", ракето-дрон також вимагає якісніших та міцніших матеріалів, кращих навігаційних систем.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання антитепловізійних плащів та пончо. Вони допомагають ховати теплове випромінювання тіла від ворога.