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Під прицілом десятки аеродромів: Зеленський показав ракету-дрон "Паляниця", характеристики (відео)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Запуск ракети
Запуск ракети. Фото Колаж "Телеграфу"

Точні характеристики нового озброєння поки невідомі

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео про нову українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Це зброя вже успішно уразила ворога.

У ролику зазначається, що майже все навколо цієї розробки засекречено. Проте, хоч далекобійність ракети невідома, зазначається, що в межах її дії знаходяться 20 російських аеродромів.

Зокрема, мова йде і про аеродром "Саваслейка" у Нижньогородської області РФ. Відстань до нього від кордону України складає близько 650 кілометрів.

Також зазначається, що на розробку цієї зброї витратили півтора року. Ракета-дрон оснащена турбореактивним двигуном та запускається з наземної платформи.

Крім того, повідомляється, що вартість ракети-дрона значно нижче аналогів. Також триває робота над її здешевленням та збільшенням виробництва.

"Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога. Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 24 серпня під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Він не пояснив, про що саме мова, проте, ймовірно, йдеться про нічну атаку на місто Острогожськ Воронезької області, де знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ.

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#Зброя #Ракета #Дрон