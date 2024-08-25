У Бєлгородській області видалася "вибухова" ніч: повідомляється про сильну пожежу та жертв (відео)

У регіоні оголошували ракетну небезпеку

У ніч на неділю, 25 серпня, селище Ракитне в Бєлгородській області Росії нібито зазнало обстрілу. Після цього там сталася сильна пожежа.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, внаслідок обстрілу нібито загинули п’ятеро людей.

Також Гладков повідомив, що отримали поранення 12 людей, у тому числі троє неповнолітніх. Він зазначив, що 12-річному хлопчику медичну допомогу надано на місці, ще дві дитини з різними осколковими пораненнями доставлені бригадами швидкої до дитячої обласної клінічної лікарні.

"Семеро дорослих постраждалих доставляються до лікувальних закладів міста Бєлгорода, двоє — до Ракитянської ЦРЛ. У важкому стані четверо поранених: жінку з осколковим пораненням черевної порожнини оперують у Ракитянській ЦРЛ, троє чоловіків з мінно-вибуховими травмами та різними осколковими ранами", — Повідомив Гладков.

За його словами, у селищі пошкоджено 10 приватних домоволодінь, осколками посічено 2 комерційні об’єкти та 4 легкові автомобілі. Пошкоджено газопровід — тимчасово без газу залишаються селище Ракитне, села Бориспілля та Новоленінське. Також є локальні пошкодження лінії електропередачі.

Також російські Telegram-канали опублікували відео нібито наслідків обстрілу селища. Як стверджується, там спалахнув газопровід.

Рокитне на карті

Нагадаємо, в ніч на суботу, 24 серпня, Воронезька область Росії зазнала атаки безпілотниками. Після неї виникла пожежа на складі боєприпасів.