В Белгородской области выдалась "взрывная" ночь: сообщается о сильном пожаре и жертвах (видео)

В регионе объявляли ракетную опасность

В ночь на воскресенье, 25 августа, поселок Ракитное Белгородской области России якобы подвергся обстрелу. После этого там произошел сильный пожар.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела якобы погибли пять человек.

Также Гладков сообщил, что получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Он отметил, что 12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, еще два ребенка с различными осколочными ранениями доставлены бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу.

"Семеро взрослых пострадавших доставляются в лечебные учреждения города Белгорода, двое — в Ракитянской ЦРБ. В тяжёлом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", — сообщил Гладков.

По его словам, в поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены 2 коммерческих объекта и 4 легковых автомобиля. Поврежден газопровод — временно без газа остаются посёлок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи.

Также российские Telegram-каналы опубликовали видео якобы последствий обстрела поселка. Как утверждается, там загорелся газопровод.

Ракитное на карте

Напомним, в ночь на субботу, 24 августа, Воронежская область России подверглась атаке беспилотниками. После нее возник пожар на складе боеприпасов.