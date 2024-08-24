"Король голый": историк назвал 2 важных момента относительно Курской битвы

Бои в Курской области показали всему миру несостоятельность России и самого Путина, говорит историк

Историк и офицер 3-й ОШБр Алексанрд Алферов прокомментировал ход так называемой "Курской битвы 2.0". Говорить о переломном моменте на фронте еще рано, но прорыв ВСУ на территорию России показал два важных момента.

Об этом Алферов рассказал "Телеграфу" в интервью "У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандере и том, почему Украина победит".

По словам историка, переломный момент в войне против России принес бы распад Российской Федерации.

"Победа Украины автоматически означала "выбивание" Путина и его элит из эшелонов власти и повышение роли местных элит, что привело бы к дальнейшему распаду РФ. Этого перелома не происходит", — сказал историк.

Но он добавил, что план операции в Курской области до сих пор неизвестен. О нем все узнают позже — на страницах учебников по истории Украины. Однако эта операция важна в целом для всей войны, которая длится с 2014 года.

"Мы продемонстрировали, что "красных линий", о которых все говорят, нет. Данное контрнаступление на территорию Курской области одновременно произошло с таким важным событием, как запрет РПЦ в Украине. Это еще одна "красная линия", — отметил Александр Алферов.

По его словам, за эти две недели, которые длится операция на территории России, стали заметны два момента. Во-первых, Украина прорвалась на " этнические украинские территории в России".

"В этом ключе можем говорить об указе президента Украины об исторических территориях от 22 января 2024 года. В конце концов, если раньше только тысячи украинцев знали, что существует такой украинский город Суджа, то теперь о нем говорят миллионы наших сограждан не только в Украине, но и за рубежом. Это нам дает "мостик" для пересмотра ситуации, даже на уровне мифов о том, что якобы Ленин создал Украину", — говорит историк.

Весь мир увидел, что жители Курской области говорят на украинском языке. Но при этом у них нет школ, библиотек, книг или классов украинского языка. А это в очередной раз подтверждает тот факт, что Россия — это империя, которая прикрывается вопросами культуры или языка. Но на самом деле перемалывает все, что только возможно в контексте коренных народов.

Вторая вещь — весь мир увидел несостоятельность российского диктатора Владимира Путина.

"Появилось ощущение: король (Путин – авт.) голый. Это чувство возникло после того, как мы увидели своими глазами, в каком позорном отчаянии находится сам Путин. Ведь это видят и международные наблюдатели, и международные организации, что вся эта "маскулинность" кремлевских властей оказалась импотентной в контексте защиты собственных территорий. Кроме участков, на которых они ведут активные боевые действия", — резюмировал Александр Алферов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у Украины есть более обширный план касательно РФ, нежели просто захват территорий в Курской области. Детали озвучил американский генерал Бен Годжес.