Как изменился настрой россиян на фоне боев в Курской области: результаты опроса удивляют

Система начинает терять поколение

На территории РФ провели социологический опрос по ситуации в Курской области. Оно показало, что россияне более прагматично стали смотреть на ситуацию в целом и более трезво оценивать потери и свои возможности.

Опрос проводили издания "Деловая столица" и Нью-имидж групп. Специалисты опросили по телефону более тысячи человек.

Всего вопросов было 7. Россияне отвечали по-разному.

"В какой мере Россия достигла результатов СВО"

34% опрошенных ответили, что достигла полностью или частично достигла, 58 % считают, что не достигла. Три месяца назад было 39 и 46% соответственно.

"Что для вас важнее: прекращение боевых действий или содержание территорий"

Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: 58% — прекращение боевых действий, 33% — содержание территорий, 9% — затруднились ответить. В мае было 46, 40 и 14% соответственно.

"При этом мы видим четкие изменения: поколение 35-44 года все чаще занимает антивоенную позицию. Впервые эту тенденцию мы заметили год назад, но неудачное контрнаступление, успешные действия россиян на фронтах и, главное, мне кажется, потеря страха мобилизации эти настроения отвергли. Сейчас снова можем говорить, что это поколение все больше "демилитаризуется" — 66% за прекращение боевых действий, 27% против и 7% не определились", — пишут специалисты.

Россияне начали понимать потери

Так, 40% опрошенных полагают, что потери с российской стороны превышают 100 тысяч человек, тогда как в мае так думали только 28%. То есть до россиян начинают доходить размеры реальных потерь в этой войне.

"Нужны ли переговоры"

66% респондентов ответили утвердительно против переговоров 29%. При этом садиться за стол переговоров можно скорее 42% опрошенных, еще 26% считают, что это следует делать после получения Россией контроля над Киевом, 7% выступают против переговоров в принципе.

"Последние два пункта — наиболее упоротый электорат, два с половиной года назад составлявший примерно 22-23%, то есть за время полномасштабной войны вырос примерно на 10%. Еще 18% опрошенных считают, что для переговоров нужны какие-то дополнительные условия", — говорится на сайте.

Как доверяют российским властям

У россиян упал уровень доверия к экс-министру обороны Сергею Шойгу, которому доверяет 33%, а не доверяет 59% респондентов ( в феврале 2023 года этот баланс составил 69 против 27 ). Новому министру обороны Андрею Белоусову доверяет 51% и не доверяет 16% респонденту. Рамзану Кадырову доверяет 54% и не доверяет 36% респондентов, патриарху Кириллу 49% доверяет и 41% не доверяет. Дмитрию Медведеву 40% опрошенных доверяют, 52% не доверяют.

Живой ли лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

47% опрошенных ответили утвердительно (точно уверены, или предполагают, что это возможно), 37% считают, что он мертв, еще 16% не знают, что ответить. При этом доверяет Пригожину 48% и не доверяет 34%.

Деятельность нового министра обороны РФ Белоусова

На вопрос улучшилась ли с его назначением ситуация в ВПК, положительно ответило 44%, в то время как 32% опрошенных отметили, что ничего не изменилось, а еще 5% отметили, что ситуация ухудшилась. Что касается коррупции в армии, ответы распределились следующим образом: ситуация улучшилась — 29%, ничего не изменилось — 36%, ухудшилась — 10%. Другими словами — Белоусов не стал народным героем, несмотря на все старания пиарщиков.

"К сожалению, их главная вера — вера в неограниченность собственных ресурсов для победы — не сломана. Но главное, что система начинает терять поколение 35-44 лет. Если следующая волна исследований покажет закрепление этой тенденции, то это базовый отрицательный сигнал для всей российской системы власти", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне изменили отношение к власти из-за событий в Курской области.