"Король голий": історик назвав 2 важливі моменти щодо Курської битви

Бої в Курській області показали всьому світу неспроможність Росії та самого Путіна, каже історик

Історик та офіцер 3-ї ОШБр Александр Алфьоров прокоментував хід так званої "Курської битви 2.0". Говорити про переломний момент на фронті ще зарано, але прорив ЗСУ на територію Росії показав два важливі моменти.

Про це Алфьоров розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "У Росії є один секрет: історик Алфьоров про три помилки Путіна, Бандеру і те, чому Україна переможе".

За словами історика, переломний момент у війні проти Росії приніс би розпад Російської Федерації.

"Перемога України автоматично означала "вибивання" Путіна та його еліт з ешелонів влади та підвищення ролі місцевих еліт, що призвело б до подальшого розпаду РФ. Цього перелому не відбувається", — сказав історик.

Але він додав, що план операції у Курській області досі невідомий. Про нього всі дізнаються згодом — на сторінках підручників з історії України. Однак ця операція важлива загалом для всієї війни, яка триває з 2014 року.

"Ми продемонстрували, що "червоних ліній", про які всі говорять, немає. Цей контрнаступ на територію Курської області одночасно стався з такою важливою подією, як заборона РПЦ в Україні. Це ще одна "червона лінія"", — зазначив Олександр Алфьоров.

За його словами, за ці два тижні, які триває операція на території Росії, стали помітними два моменти. По-перше, Україна прорвалася на "етнічні українські території у Росії".

"У цьому ключі можемо говорити про указ президента України про історичні території від 22 січня 2024 року. Зрештою, якщо раніше лише тисячі українців знали, що існує таке українське місто Суджа, то тепер про нього говорять мільйони наших співгромадян не лише в Україні, але й за кордоном. Це нам дає "місток" для перегляду ситуації, навіть на рівні міфів про те, що Ленін нібито створив Україну", — каже історик.

Весь світ побачив, що мешканці Курської області розмовляють українською мовою. Але при цьому вони не мають шкіл, бібліотек, книг чи класів української мови. А це вкотре підтверджує той факт, що Росія – це імперія, яка прикривається питаннями культури чи мови. Але насправді перемелює все, що тільки можливе в контексті корінних народів.

Друга річ — увесь світ побачив неспроможність російського диктатора Володимира Путіна.

"З’явилося відчуття: король (Путін – авт.) голий. Це відчуття виникло після того, як ми побачили на власні очі, в якому ганебному розпачі знаходиться сам Путін. Адже це бачать і міжнародні спостерігачі, і міжнародні організації, що вся ця "маскулінність" кремлівської влади виявилася імпотентною в контексті захисту власних територій. Окрім ділянок, на яких вони ведуть активні бойові дії", – резюмував Олександр Алфьоров.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна має більший план щодо РФ, ніж просто захоплення територій у Курській області. Деталі озвучив американський генерал Бен Годжес.