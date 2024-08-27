Укр

Дронов и ракет на миллионы долларов: сколько ПВО сбило целей над Украиной

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Работа ПВО Новость обновлена 27 августа 2024, 10:42
Работа ПВО. Фото Коллаж "Телеграф"

РФ запустила более 80 БПЛА

После массированной атаки утром 26 августа оккупанты атаковали Украину в ночь на 27 августа, направив БПЛА и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 5 вражеских ракет и 60 беспилотников.

Как отметил командующий Воздушными силами (ВС) Николай Олещук, наши военные ночью обнаружили и сопровождали 91 средство воздушного нападения врага.

Речь идет о 10 ракетах и 81 ударных БПЛА.

В частности:

  • три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • баллистическая ракета "Искандер-М";
  • крылатая ракета "Искандер-К";
  • пять крылатых ракет Х-101;
  • 81 ударный БПЛА типа "Shahed";

"По состоянию на 9:00 защитникам неба удалось уничтожить 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БПЛА типа Shahed-131/136", — говорят в ВС.

К тому же, еще десять вражеских беспилотников локационно потеряны, вероятно, они упали на территории Украины. Также один дрон пересек границу с Беларусью, еще около десяти до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

Заметим, что ночная атака россиянам стоила приблизительно 103 млн долларов. А стоимость сбитых целей составляет примерно 66 млн долларов.

Так, цена российских ракет и дронов составляет:

  • Х-47М2 "Кинжал" — около 10 миллионов долларов за штуку;
  • "Искандер" — около 3 миллионов за единицу;
  • Х-101 примерно 13 миллионов за штуку;
  • БПЛА типа "Shahed" 20 тысяч долларов за штуку.

Ранее "Телеграф" рассказывал во сколько диктатору РФ Владимиру Путину обошелся обстрел Украины 26 августа.

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