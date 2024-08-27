Дронов и ракет на миллионы долларов: сколько ПВО сбило целей над Украиной
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РФ запустила более 80 БПЛА
После массированной атаки утром 26 августа оккупанты атаковали Украину в ночь на 27 августа, направив БПЛА и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 5 вражеских ракет и 60 беспилотников.
Как отметил командующий Воздушными силами (ВС) Николай Олещук, наши военные ночью обнаружили и сопровождали 91 средство воздушного нападения врага.
Речь идет о 10 ракетах и 81 ударных БПЛА.
В частности:
- три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- баллистическая ракета "Искандер-М";
- крылатая ракета "Искандер-К";
- пять крылатых ракет Х-101;
- 81 ударный БПЛА типа "Shahed";
"По состоянию на 9:00 защитникам неба удалось уничтожить 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БПЛА типа Shahed-131/136", — говорят в ВС.
К тому же, еще десять вражеских беспилотников локационно потеряны, вероятно, они упали на территории Украины. Также один дрон пересек границу с Беларусью, еще около десяти до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.
Заметим, что ночная атака россиянам стоила приблизительно 103 млн долларов. А стоимость сбитых целей составляет примерно 66 млн долларов.
Так, цена российских ракет и дронов составляет:
- Х-47М2 "Кинжал" — около 10 миллионов долларов за штуку;
- "Искандер" — около 3 миллионов за единицу;
- Х-101 примерно 13 миллионов за штуку;
- БПЛА типа "Shahed" 20 тысяч долларов за штуку.
Ранее "Телеграф" рассказывал во сколько диктатору РФ Владимиру Путину обошелся обстрел Украины 26 августа.