Дронів та ракет на мільйони доларів: скільки ППО збило цілей над Україною

РФ запустила понад 80 БПЛА

Після масованої атаки зранку 26 серпня окупанти атакували Україну у ніч на 27 серпня, скерувавши БПЛА та ракети. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 5 ворожих ракет та 60 безпілотників.

Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, наші військові вночі виявили та супроводжували 91 засіб повітряного нападу ворога.

Йдеться про 10 ракет та 81 ударних БПЛА.

Зокрема:

три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

балістична ракета "Іскандер-М";

крилата ракета "Іскандер-К";

п'ять крилатих ракет Х-101;

81 ударний БПЛА типу "Shahed";

"Станом на 9:00 оборонцям неба вдалося знищити 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136"", — кажуть у ПС.

До того ж ще десять ворожих безпілотників локаційно втрачені, ймовірно, вони впали на території України. Також один дрон перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти досі знаходяться в повітряному просторі України.

Зауважимо, що нічна атака росіянам коштувала приязно 103 млн доларів. А вартість збитих цілей становить приблизно 66 млн доларів.

Так, ціна російських ракет та дронів складає:

Х-47М2 "Кінджал" — близько 10 мільйонів доларів за штуку;

"Іскандер" — близько 3 мільйонів за одиницю;

Х-101 приблизно 13 мільйонів за штуку;

БПЛА типу "Shahed" 20 тисяч доларі за штуку.

Раніше "Телеграф" розповідав у скільки диктатору РФ Володимиру Путіну обійшовся обстріл України 26 серпня.