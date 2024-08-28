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Найбільший український FPV-дрон "Королева шершнів" показав "ніжність" до окупантів: дивитись відео

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
"Дикі шершні" показали "Королеву" в роботі Новина оновлена 28 серпня 2024, 07:13
"Дикі шершні" показали "Королеву" в роботі. Фото Колаж Телеграфу

Дрон успішно використовується на різних ділянках фронту

Найбільший FPV-дрон українського виробництва "Королева шершнів" вкотре продемонстрував "скид" боєприпаса на окупантів. Однак цього разу зробив це максимально плавно.

Відео поділилися творці дрону, "Дикі шершні". Зазначається, що на відео — робота оператора дрона з підрозділу "Булава", окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Характеристики "Королеви шершнів"

  • Є найбільшим українським FPV-дроном — рама 38 см (15 дюймів),
  • Понад половина — 65% українських деталей
  • Дрон-FPV дає картинку від першої особи
  • Вантажопідйомність основна — 6 кг бойового навантаження, однак відомий та задокументований випадок, коли "Королева шершнів" несла протитанкову міну вагою 9,5 кг 7 хвилин, або 5 км в одну сторону.

Цей дрон можна використовувати не тільки як бомбера чи мінера, а й як ретранслятор — з відповідним обладнанням дає до 25 км збільшення дальності інших дронів. У планах розробників — створити мега-королеву з вантажопідйомність 18 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий український реактивний дрон "Паляниця". Його вже назвали ракето-дроном за вражаючу дальність і орієнтовно велику швидкість.

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#Зброя #Дрон