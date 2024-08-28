Найбільший український FPV-дрон "Королева шершнів" показав "ніжність" до окупантів: дивитись відео
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Дрон успішно використовується на різних ділянках фронту
Найбільший FPV-дрон українського виробництва "Королева шершнів" вкотре продемонстрував "скид" боєприпаса на окупантів. Однак цього разу зробив це максимально плавно.
Відео поділилися творці дрону, "Дикі шершні". Зазначається, що на відео — робота оператора дрона з підрозділу "Булава", окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Характеристики "Королеви шершнів"
- Є найбільшим українським FPV-дроном — рама 38 см (15 дюймів),
- Понад половина — 65% українських деталей
- Дрон-FPV дає картинку від першої особи
- Вантажопідйомність основна — 6 кг бойового навантаження, однак відомий та задокументований випадок, коли "Королева шершнів" несла протитанкову міну вагою 9,5 кг 7 хвилин, або 5 км в одну сторону.
Цей дрон можна використовувати не тільки як бомбера чи мінера, а й як ретранслятор — з відповідним обладнанням дає до 25 км збільшення дальності інших дронів. У планах розробників — створити мега-королеву з вантажопідйомність 18 кг.
Раніше "Телеграф" розповідав про новий український реактивний дрон "Паляниця". Його вже назвали ракето-дроном за вражаючу дальність і орієнтовно велику швидкість.