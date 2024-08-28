Россия хочет производить больше Су-57: в чем главная проблема и как россияне ее решают

Число изготовленных Су-57 исчисляется единицами, но Россия стремится исправить ситуацию

Россия имеет в своем вооружении очень мало истребителей Су-57, являющихся плодом многолетних российских разработок. Москва хочет расширить производство этих самолетов, поэтому планирует увеличить их выпуск на заводе в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке – куда пока не достает Украина.

Об этом написал обозреватель издания The National Interest Питер Сучиу. Он отметил, что, несмотря на проблемы с производством, российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пытается развивать новые мощности и модернизировать уже существующие – и на это она имеет значительное финансирование от Кремля.

Однако сейчас неизвестно, сможет ли Россия существенно нарастить выпуск Су-57, чтобы он начал реально влиять на боевые действия в Украине, или стал реальным фактором в небе. К примеру, американская корпорация Lockheed Martin в этом году объявила о выпуске 1000-го экземпляра новейшего истребителя F-35 Lightning II. В то же время, количество изготовленных Су-57 исчисляется единицами.

Россияне заявляют, что хотят изготовить сотни Су-57. Главную роль в этом плане играет авиазавод КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре. К 90-летию завода там были открыты новые мощности, в том числе для тестирования топливных систем Су-57 и ангары для тестирования и интеграции электроники. Важный фактор – город расположен на Дальнем Востоке и пока недостижим для украинских ударов.

"Российская аэрокосмическая компания также призвала к расширению производственной линии Су-57 и могла бы построить дополнительные мощности, которые, как отметил Defence-Blog, могут включать "ангар для системных испытаний и наземных испытаний Су-57". Стратегическая цель состоит в ускорении интеграции этого нового объекта, поскольку следующий этап будет включать в себя реконструкцию существующего ангара, который используется для "тестирования систем самолета". График не определен, но Кремль, по-видимому, сделал это приоритетом… Теперь Россия должна доказать, что она может построить мощности для производства Су-57 быстрее, чем она построила самолет", – добавил автор материала.

Авиационный "долгострой"

Су-57 (Т-50, "изделие 701", ПАК ФА) – российский самолет-истребитель "пятого поколения" (на самом деле максимум 4++), разрабатывавшийся в течение не менее 20 лет, включая создание прототипа, испытания и подготовку к серийному производству. Впервые он совершил полет в 2010 году, сроки поставки самолета в войска постоянно сдвигались, первый экземпляр для испытаний российская армия получила в 2018 году, а уже через год потеряла его в аварии.

Технические характеристики самолета:

Экипаж: 1 человек

Длина: 19,7 м

Размах крыла: 14 м

Высота: 4,8 м

Масса: пустого – 18,5 т; нормальная взлетная масса: из 63% топлива — 26% т; из 100% топлива — 30 т.

Максимальная скорость на высоте 2,45 М (около 2600 км/ч), максимальная бесфорсажная скорость 2 M (примерно 2100 км/ч).

Продолжительность полета: до 5,8 часов

Практический потолок: 20 000 м

Первые серийные самолеты начали поступать в армию РФ с 2020 года (1 единица), общее количество Су-57 в России вместе с прототипами не превышает 15 единиц. 1 Су-57 российская армия потеряла из-за авиакатастрофы в 2019 году, 1 Су-57 был уничтожен ударом украинского БПЛА на аэродроме "Ахтубинск" в июне 2024 года.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о технических характеристиках Су-57. Точных данных о количестве этих "сушек" в сети нет. В российских источниках отмечено лишь то, что Минобороны РФ планировало закупить 76 таких истребителей. Однако их производство шло с проблемами, сколько самолетов поставлено в армию – неизвестно.