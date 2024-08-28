Росія хоче виробляти більше Су-57: в чому головна проблема та як росіяни її вирішують

Кількість виготовлених Су-57 обраховується одиницями, але Росія прагне виправити ситуацію

Росія має на своєму озброєнні дуже мало винищувачів Су-57, які є плодом багаторічних російських розробок. Москва хоче розширити виробництво цих літаків, тому планує збільшити їхній випуск на заводі в Комсомольську-на-Амурі, на Далекому Сході – куди поки що не дістає Україна.

Про це написав оглядач видання The National Interest Пітер Сучіу. Він зазначив, що попри проблеми з виробництвом, російська Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК) намагається розбудовувати нові потужності та модернізувати вже існуючи – і на це вона має значне фінансування від Кремля.

Проте зараз невідомо, чи зможе Росія суттєво наростити випуск Су-57, щоб він реально почав впливати на бойові дії в Україні, або став реальним чинником у небі. Наприклад, американська корпорація Lockheed Martin в цьому році оголосила про випуск 1000-го екземпляра найновішого винищувача F-35 Lightning II. Водночас кількість виготовлених Су-57 обраховується одиницями.

Росіяни заявляють, що хочуть виготовити сотні Су-57. Головну роль в цьому плані відіграє авіазавод КнААЗ у місті Комсомольськ-на-Амурі. До 90-річчя заводу там відкрито нові потужності, в тому числі для тестування паливних систем Су-57 та ангари для тестування та інтеграції електроніки. Важливий чинник – місто розташоване на Далекому Сході та поки що недосяжне для українських ударів.

"Російська аерокосмічна компанія також закликала до розширення виробничої лінії Су-57 і могла б побудувати додаткові потужності, які, як зазначив Defence-Blog, можуть включати "ангар для системних випробувань і наземних випробувань Су-57". Стратегічна мета полягає в прискоренні інтеграції цього нового об’єкта, оскільки наступний етап включатиме реконструкцію існуючого ангару, який використовується для тестування систем літака". Графік не визначений, але Кремль, очевидно, зробив це пріоритетом… Тепер Росія має довести, що вона може побудувати потужності для виробництва Су-57 швидше, ніж вона побудувала літак", – додав автор матеріалу.

Авіаційний "довгобуд"

Су-57 (Т-50, "издєліє 701", ПАК ФА) – російський літак-винищувач "п'ятого покоління" (насправді максимум 4++), який розроблявся протягом щонайменше 20 років, включно зі створенням прототипу, випробуванням та доведенням до серійного виробництва. Вперше він здійснив політ у 2010 році, строки постачання літака у війська постійно здвигалися, перший екземпляр для випробувань російська армія отримала у 2018 році, а вже за рік втратила його у аварії.

Технічні характеристики літака:

Екіпаж: 1 людина

Довжина: 19,7 м

Розмах крила: 14 м

Висота: 4,8 м

Маса: порожнього — 18,5 т; нормальна злітна маса: з 63% палива — 26% т; зі 100% палива — 30 т.

Максимальна швидкість на висоті: 2,45 М (близько 2600 км/год), максимальна безфорсажна швидкість 2 M (приблизно 2100 км/год).

Тривалість польоту: до 5,8 годин

Практична стеля: 20 000 м

Перші серійні літаки почали поступати в армію РФ з 2020 року (1 одиниця), загальна кількість Су-57 у Росії разом із прототипами не перевищує 15 одиниць. 1 Су-57 російська армія втратила через авіакатастрофу в 2019 році, 1 Су-57 було знищено ударом українського БПЛА на аеродромі "Ахтубінськ" в червні 2024 року.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про технічні характеристики Су-57. Точних даних про кількість цих "сушок" у мережі немає. У російських джерелах зазначено лише про те, що Міноборони РФ планувало закупити 76 таких винищувачів. Однак, їхнє виробництво йшло з проблемами, скільки літаків поставлено до армії – невідомо.