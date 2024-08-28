Українські воїни збили черговий російський літак-штурмовик: епічне відео

Він різко пішов на зниження та впав

Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр у середу, 28 серпня, вразили російський штурмовик СУ-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони. Це сталося на Краматорському напрямку фронту.

Воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу опублікували відео вдалого полювання на ворожий літак. Доля екіпажу поки невідома.

"Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше", — йдеться у підписі до кадрів.

Російський штурмовик СУ-25 приземлили воїни-зенітники. Після влучання він різко пішов на зниження та впав.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти 14 серпня, Сили оборони України знищили черговий ворожий Су-34 на території Курської області (РФ). Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 було збито під час виконання бойового завдання.

Тим часом Росія планує наростити виробництво винищувачів Су-57, які є плодом багаторічних російських розробок. Москва хоче збільшити їхній випуск на заводі в Комсомольську-на-Амурі, на Далекому Сході – куди поки що не дістає Україна.