Росіяни намагаються взяти в кільце важливе місто: що відбувається на фронті (карта)

Загарбники активізувалися на двох ділянках

Триває 917-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ворог продовжує просуватися на Донеччині. Він намагається з флангів атакувати Вугледар.

Про це пишуть аналітики DeepState. Вони зазначають, що останніми днями росіяни активізувалися на двох ділянках – на захід від Павлівки та біля Водяного.

"Мета цієї акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, тому що кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів", — йдеться в повідомленні.

За даними DeepState, ворог не досяг своєї мети, проте має частковий успіх. Лінія бойового зіткнення уточнюється.

Аналітики додали, що село Костянтинівка Покровського району Донецької області повністю не перейшло під контроль окупантів. Бої ще продовжуються, у селі є українські десантники, хоча ворог давить дуже сильно. Однак довго утримувати село, враховуючи темпи просування росіян, буде нереально, сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що росіяни вже не вперше намагаються захопити Вугледар. Місто розташоване на панівній висоті й окупантам воно потрібне, щоб отримати можливість подальшого просування.

Нагадаємо, раніше ворог захопив село Пташине на Покровському напрямку. Крім того, росіяни просунулися ще близько кількох населених пунктів.