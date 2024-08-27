Росіяни просуваються все ближче до Покровська: що там відбувається (карта)

Ситуація вкрай важка

Триває 916 день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони все ближче просуваються в напрямку Покровська. Ворог захопив там село Птиче та просунувся ще біля декількох населених пунктів.

Як повідомили аналітики DeepStateMap, ворог окупував Птиче. Також росіяни просунулися біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 26 серпня, на Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій ворога. Бої йшли у районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка.

"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат", — наголосили у ГШ.

За висновками аналітиків Американського інституту вивчення війни (ISW), російські війська зробили додаткові кроки на південному сході від Покровська, 26 серпня на Покровському напрямі тривали інтенсивні бої. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що окупанти просунулися на вулицю Ломоносова в районі Кишлак східної частини Новогродівки.

Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 26 серпня, демонструють, що окупанти також просунулися далі на південний схід від Покровська до шахти Котляревська, на північ від Михайлівки (на південь від Новогродівки) та у дачній зоні на північ від Карлівки.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський провів Ставку з головнокомандувачем Сирським, за підсумками якої заявив, що Україна додатково посилить Покровський напрямок. Ситуація на сході залишається дуже напруженою.