Россияне продвигаются все ближе к Покровску: что там происходит (карта)

Продолжается 916-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, они все ближе продвигаются в направлении Покровска. Враг захватил село Птичье и продвинулся еще около нескольких населенных пунктов.

Как сообщили аналитики DeepStateMap, враг оккупировал Птичье. Также россияне продвинулись возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестностях.

По данным Генштаба ВСУ, в сутки 26 августа, на Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий врага. Бои шли в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка.

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери", — отметили в ГШ.

По выводам аналитиков Американского института изучения войны (ISW), российские войска предприняли дополнительные шаги к юго-востоку от Покровска, 26 августа на Покровском направлении продолжались интенсивные бои. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что оккупанты продвинулись на улицу Ломоносова в районе Кишлак восточной части Новогродовки.

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 26 августа, демонстрируют, что оккупанты также продвинулись дальше к юго-востоку от Покровска до шахты Котляревская, к северу от Михайловки (южнее Новогродовки) и в дачной зоне к северу от Карловки.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский провел Ставку с главнокомандующим Сырским, по итогам которой заявил, что Украина дополнительно усилит Покровское направление. Ситуация на востоке остается очень напряженной.