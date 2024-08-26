Украина уже готовится к обороне Покровска: что происходит на этом направлении (карта)

Ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной

Президент Владимир Зеленский провел Ставку с главнокомандующим Сырским, по итогам которой заявил о том, что Украина дополнительно усилит Покровское направление. Ситуация на востоке остается очень напряженной.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram. Он отметил, что решение было принято после доклада Сырского.

"Не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", — написал президент.

Покровск и Покровское направление — что известно

Глава государства Владимир Зеленский впервые сказал об обороне Покровска. Ранее в его отчетах речь шла о Покровском направлении.

Согласно последним данным с фронта, российские оккупанты продолжают продвигаться в сторону Покровска, при этом едва ли не полностью игнорируя пребывание ВСУ в Курской области РФ. Издание "Forbes" в воскресенье, 25 августа, сообщило о том, что оккупанты продолжают продвигаться в районе Покровска. Так, в пятницу их пехота зашла в Новогродовку и даже подбила из гранатомета украинский танк.

В сводке за 26 августа в Генштабе сообщили о том, что ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

"В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки – ведутся ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении.

Согласно данным украинских аналитиков Deep State, россияне продвинулись на Покровском и Торецком направлениях. Особенно серьезное продвижение под Карловкой, где ВСУ создали большой укрепрайон, опираясь на Карловское водохранилище.

Военный с позывным "Мучной" в своем паблике сообщил о том, что враг активно проводит наступательные действия в направлении Гродовки.

"Противник смог подойти с южной стороны и забрал под контроль три смежных лесополосы! Также вижу продвижение поросят к террикону шахты Котляревского, под@ры подбили FPV дронами наш танчик, сейчас там все горит!" – сообщил военный.

Позже он написал о том, что в Новогродовке восточная и центральная часть находится под контролем россиян.

"Враг слишком быстро рисует себе "пабеду" сообщая, что мы вышли из города, мы пока здесь и будем вас дальше уничтожать! Также продолжаются бои у террикона Котляревского, под@рки еще не закрепились на нем, работают наши ударные дроны. Калиновое в серой зоне, никто его пока не захватил и под контроль врага полностью оно не перешло, там еще продолжаются меры по утилизации ги@на!" – написал Мучной. Информация требует подтверждения.

Принудительная эвакуация

Напомним, в нескольких районах Донецкой области сейчас идет принудительная эвакуация населения.

Так, в связи с ухудшением ситуации безопасности региональная комиссия по ТЭБ и ЧС решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями из таких населенных пунктов:

Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Федорово, Предтечино;

Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

По состоянию на понедельник, 26 августа, в Мирнограде, что находится перед Покровском, остается 129 детей и 8337 взрослых. И.о. начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк отметил, что с родителями детей, которые все еще остаются в городе, проводится работа по их скорейшей эвакуации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Третьей Штурмовой рассказали при каких условиях ВСУ могут отойти от Покровска. О возможном сценарии рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.