Паника и истерика российских СМИ из-за возможного нового прорыва границы ВСУ (карта)

На двух направлениях идут ожесточенные бои

Во вторник, 27 августа, границу Украины с Белгородской областью якобы пытаются прорвать более 500 бойцов Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Россияне уже паникуют, ведь, по их данным, в составе боевиков есть иностранные наемники.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что военные пытаются прорваться в районе Нехотеевки и пропускного пункта "Шебекино" на Белгородщине.

Среди наемников российские военные, по перехваченным разговорам, зафиксировали граждан Польши, Грузии и США. В то же время, официально военную операцию на территории Белгородской области Россия и Украина не подтверждали.

"По нашим данным, возле Нехотевки идет бой — там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции у госграницы и попытались ее пройти — наши сразу накрыли их артой, после чего начался бой", — пишут пропагандистские каналы.

Нехотевка на карте

Они же добавляют, что у пропускного пункта "Шебекино" около 300 бойцов ВСУ пошли в атаку. В настоящее время идет бой. Российские пограничники якобы дали отпор военным, после чего прилетели вертолеты и обстреляли группировки ВСУ.

Шебекино на карте

Напомним, что 6 августа украинские бойцы прорвали границу с Курской и заняли десятки населенных пунктов. В настоящее время операция на Курщине продолжается, ВСУ имеют значительный успех.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что открыла Курская операция и для чего она, по словам президента Украины Владимир Зеленского.