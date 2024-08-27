Паніка та істерика російських ЗМІ через ймовірний новий прорив кордону ЗСУ (карта)

На двох напрямках йдуть запеклі бої

У вівторок, 27 серпня, кордон України з Бєлгородською областю нібито намагаються прорвати понад 500 бійців Збройних Сил України (ЗСУ). Росіяни вже панікують, адже, за їх даними, у складі бойовиків начебто є іноземні найманці.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що військові намагаються прорватися в районі Нехотіївки та пропускного пункту "Шебекіне" на Бєлгородщині.

Серед найманців російські військові, за перехопленими розмовами, зафіксували громадян Польщі, Грузії та США. Водночас офіційно військову операцію на території Бєлгородської області Росія та Україна не підтверджували.

"За нашими даними, біля Нехотіївки йде бій — там українські солдати чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону і спробували його пройти — наші відразу накрили їх артою, після чого почався бій", — пишуть пропагандистські канали.

Нехотіївка на карті

Вони ж додають, що біля пропускного пункту "Шебекіно" приблизно 300 бійців ЗСУ пішли в атаку. Наразі триває бій. Російські прикордонники нібито дали відсіч військовим, після чого прилетіли гелікоптери і обстріляли угруповання ЗСУ.

Шебекіно на мапі

Нагадаємо, що 6 серпня українські бійці прорвали кордон з Курською областю та зайняли десятки населених пунктів. Наразі операція на Курщині триває, ЗСУ мають значний успіх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відкрила Курська операція та для чого вона, за словами президента України Володимир Зеленського.