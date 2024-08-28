Война — день 917: россияне приближаются к Покровску, пока ВСУ закрепляются в Курской области
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Оперативно о главном за сутки
В течение 917 дней Украина сдерживает натиск российских оккупантов, а боевые действия не прекращаются по всей линии фронта. Как и прежде, наиболее серьезное давление захватчики оказывают на Покровском направлении, где лишь за предыдущие сутки произошло 36 боевых столкновений из 125. При том от линии фронта к Покровску остается около 10 километров. Вместе с тем в Курской области россияне таки не смогли отбросить ВСУ, под контролем которых остается почти 1300 квадратных километров.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Пентагоне сообщили, что его политика относительно использования американского оружия Украиной для ударов вглубь России осталась неизменной.
С ситуацией в Украине за 25 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 914: ВСУ продвигаются в Курской области, а в России пылают склады и нефтебазы
О новостях и событиях 26 августа мы рассказывали здесь: Война — день 915: россияне давят под Покровском, пока ВСУ продвигаются в Курской области
О том, что происходило 27 августа, читайте в трансляции: Война — день 916: россияне давят на юге и востоке, а Украина отходит от масштабного обстрела