Война — день 917: россияне приближаются к Покровску, пока ВСУ закрепляются в Курской области

Оперативно о главном за сутки

В течение 917 дней Украина сдерживает натиск российских оккупантов, а боевые действия не прекращаются по всей линии фронта. Как и прежде, наиболее серьезное давление захватчики оказывают на Покровском направлении, где лишь за предыдущие сутки произошло 36 боевых столкновений из 125. При том от линии фронта к Покровску остается около 10 километров. Вместе с тем в Курской области россияне таки не смогли отбросить ВСУ, под контролем которых остается почти 1300 квадратных километров.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Пентагоне сообщили, что его политика относительно использования американского оружия Украиной для ударов вглубь России осталась неизменной.

С ситуацией в Украине за 25 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 914: ВСУ продвигаются в Курской области, а в России пылают склады и нефтебазы

О новостях и событиях 26 августа мы рассказывали здесь: Война — день 915: россияне давят под Покровском, пока ВСУ продвигаются в Курской области

О том, что происходило 27 августа, читайте в трансляции: Война — день 916: россияне давят на юге и востоке, а Украина отходит от масштабного обстрела