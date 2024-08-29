Росіяни зайшли до Селидового? Що зараз відбувається на Покровському напрямку (карта)
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Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою, продовжуються бої
Росіяни просуваються на Покровському напрямку і вже перебувають на підступах до Селидова Донецької області. Оборона на цій ділянці фронту дезорганізована і навіть самі окупанти не можуть повірити у свій успіх.
Про ситуацію на фронті висловився блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що вище командування продовжує доповідати про "контрольовану ситуацію", але це не так.
Окупанти в мережі повідомляють, що чекають каверзи від українських військових у Селидове, які практично не опираються.
"Відчуття, що українці без бою здають місто. Дуже підозріло. Є ймовірність, що щось задумали", — кажуть бойовики 105-го полку терористичної "ДНР".
Сергій Стерненко відзначив основні проблеми ЗСУ на Покровському напрямі, через які Росія просувається вперед.
- погана взаємодія між бригадами та суміжними підрозділами.
- дефіцит людей та непропорційний розподіл їх за оборонними позиціями.
- наш РЕБ тисне наші дрони краще, ніж РЕБ ворожий.
- неорганізованість ротацій бригад. Одна може вийти до того, як зайшла інша. Цим користується ворог та б’є саме туди.
- командування ОТУ практично не управляє військами, не налагодило взаємодію та не володіє інформацією про реальні наші позиції. Часто трапляються випадки відправлення підрозділів на позиції, які вже в тилу росіян, бо ОТУ вважає, що вони за нами.
- брехня, брехня і ще раз брехня.
Водночас мер Генічеська Станіслав Бунятов із позивним "Османом", який служить добровольцем у 24 ОШБ "Айдар", поспішив відповісти блогеру. Він попросив не робити поспішних висновків і тим більше не використовувати провокаційні повідомлення росіян.
"По-перше, вважаю, що додавати в аналізи бойової ефективності нашої армії відверті провокаційні пости російських військкорів, не проаналізувавши реальну обстановку — помилка. По-друге, ніякого легкого та безперешкодного просування і подарунків у цьому напрямі немає", — повідомив Бунятов.
За його словами, армія РФ зараз штурмує Селідове з трьох сторін групами по 100 і більше людей, підтягує нові резерви. Ворог зараз знаходиться на крайніх вулицях міста і, попри переважаючі сили противника, ЗСУ не тікають і дають серйозну відсіч. При цьому він не став заперечувати того факту, що проблеми з обороною на Покровському напрямку все ж таки є.
"Звичайно названі проблеми з обороною є, я сам про них говорив, але робити поспішні заяви про "майже здачу" населеного пункту, в момент коли ця інформація не відповідає дійсності, не варто. Хлопці прикладають максимум зусиль, щоб запобігти цьому, тими силами, які є нині", — наголосив Станіслав Бунятов.
Його слова підтверджує і карта аналітичного порталу Deepstate. На ній видно, що бої йдуть у передмісті Селидового — територія не відзначена як захоплена ворогом. При цьому прапор РФ був помічений на адмінбудівлях шахти "Котляревська" на схід від Селидового.
"Бої продовжуються вже на околицях міста. Ситуація важка і не контрольована", — пишуть аналітики.
Про здачу міста говорить і заступник голови оборонного комітету Ради Мар’яна Безугла. За її словами, Новогродівку здали фактично без бою, а Селідове вже наполовину під росіянами.
Так вона прокоментувала посаду Головкому ЗСУ Олександра Сирського про бої на Покровському напрямі. Генерал повідомив, що бої у Новогродівці продовжуються, а також є зіткнення вздовж кордону Кам’яного та Червоного ярів, на східній околиці Гродівки та в районі східного передмістя Михайлівки.
"Бої в Новогродівці? Її здали фактично без бою, тридцять росіян захопили колись двадцятитисячне місто, пройшовши порожні фортифікації. Ми з вами, очевидно, розминулися, бо щось не бачила вас у Селидовому, яке за кілька днів наполовину під росіянами. Новогродівка ще пару тижнів тому цивільне місто без будь-якої підготовки до оборони. Бо більшість підрозділів із напрямку зняли! Навіщо ця брехня?", – прокоментувала Безугла.
Також "Телеграф" розповідав про те, що бої у Курську область та на Покровському напрямку пов’язані. Михайло Подоляк пояснив, що поєднує ці ситуації на фронті.