Росіяни зайшли до Селидового? Що зараз відбувається на Покровському напрямку (карта)

Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою, продовжуються бої

Росіяни просуваються на Покровському напрямку і вже перебувають на підступах до Селидова Донецької області. Оборона на цій ділянці фронту дезорганізована і навіть самі окупанти не можуть повірити у свій успіх.

Про ситуацію на фронті висловився блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що вище командування продовжує доповідати про "контрольовану ситуацію", але це не так.

Окупанти в мережі повідомляють, що чекають каверзи від українських військових у Селидове, які практично не опираються.

"Відчуття, що українці без бою здають місто. Дуже підозріло. Є ймовірність, що щось задумали", — кажуть бойовики 105-го полку терористичної "ДНР".

Сергій Стерненко відзначив основні проблеми ЗСУ на Покровському напрямі, через які Росія просувається вперед.

погана взаємодія між бригадами та суміжними підрозділами.

дефіцит людей та непропорційний розподіл їх за оборонними позиціями.

наш РЕБ тисне наші дрони краще, ніж РЕБ ворожий.

неорганізованість ротацій бригад. Одна може вийти до того, як зайшла інша. Цим користується ворог та б’є саме туди.

командування ОТУ практично не управляє військами, не налагодило взаємодію та не володіє інформацією про реальні наші позиції. Часто трапляються випадки відправлення підрозділів на позиції, які вже в тилу росіян, бо ОТУ вважає, що вони за нами.

брехня, брехня і ще раз брехня.

Водночас мер Генічеська Станіслав Бунятов із позивним "Османом", який служить добровольцем у 24 ОШБ "Айдар", поспішив відповісти блогеру. Він попросив не робити поспішних висновків і тим більше не використовувати провокаційні повідомлення росіян.

"По-перше, вважаю, що додавати в аналізи бойової ефективності нашої армії відверті провокаційні пости російських військкорів, не проаналізувавши реальну обстановку — помилка. По-друге, ніякого легкого та безперешкодного просування і подарунків у цьому напрямі немає", — повідомив Бунятов.

За його словами, армія РФ зараз штурмує Селідове з трьох сторін групами по 100 і більше людей, підтягує нові резерви. Ворог зараз знаходиться на крайніх вулицях міста і, попри переважаючі сили противника, ЗСУ не тікають і дають серйозну відсіч. При цьому він не став заперечувати того факту, що проблеми з обороною на Покровському напрямку все ж таки є.

"Звичайно названі проблеми з обороною є, я сам про них говорив, але робити поспішні заяви про "майже здачу" населеного пункту, в момент коли ця інформація не відповідає дійсності, не варто. Хлопці прикладають максимум зусиль, щоб запобігти цьому, тими силами, які є нині", — наголосив Станіслав Бунятов.

Його слова підтверджує і карта аналітичного порталу Deepstate. На ній видно, що бої йдуть у передмісті Селидового — територія не відзначена як захоплена ворогом. При цьому прапор РФ був помічений на адмінбудівлях шахти "Котляревська" на схід від Селидового.

"Бої продовжуються вже на околицях міста. Ситуація важка і не контрольована", — пишуть аналітики.

Про здачу міста говорить і заступник голови оборонного комітету Ради Мар’яна Безугла. За її словами, Новогродівку здали фактично без бою, а Селідове вже наполовину під росіянами.

Так вона прокоментувала посаду Головкому ЗСУ Олександра Сирського про бої на Покровському напрямі. Генерал повідомив, що бої у Новогродівці продовжуються, а також є зіткнення вздовж кордону Кам’яного та Червоного ярів, на східній околиці Гродівки та в районі східного передмістя Михайлівки.

"Бої в Новогродівці? Її здали фактично без бою, тридцять росіян захопили колись двадцятитисячне місто, пройшовши порожні фортифікації. Ми з вами, очевидно, розминулися, бо щось не бачила вас у Селидовому, яке за кілька днів наполовину під росіянами. Новогродівка ще пару тижнів тому цивільне місто без будь-якої підготовки до оборони. Бо більшість підрозділів із напрямку зняли! Навіщо ця брехня?", – прокоментувала Безугла.

Також "Телеграф" розповідав про те, що бої у Курську область та на Покровському напрямку пов’язані. Михайло Подоляк пояснив, що поєднує ці ситуації на фронті.