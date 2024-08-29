Готують штурм? Ворог значно просунувся на Донбасі, відомо де саме (карти)

Ворог не зменшує темп. Українські бійці тримають оборону

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Покровському напрямку. Там тривають важкі бої.

Ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Джерело стверджує, що кремлівські загарбники минулої доби готувалися до наступного масового штурму на Покровському напрямку.

Згідно картам, окупанти просунулися щонайменше до центральної частини села Мемрик (на південний схід від Покровська).

У Генштабі України повідомили про високу інтенсивність російських атак на північний схід, схід та південний схід від Покровська 28 серпня. Там підтвердили, що більше половини російських штурмів на цьому напрямку було зосереджено у районі Селидове та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Російські загарбники протягом минулої доби 30 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка.

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація, що бойові дії вже ймовірно почалися в межах міста Селидове.

Тим часом ISW підкреслює, що ще не бачив візуальних доказів присутності окупаційних сил у місті.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Севастополі видався гучний ранок. У мережі з'явилася інформація про те, що нібито російська протиповітряна оборона (ППО) збивала українські дрони.