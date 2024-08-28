Покровськ може отримати перепочинок? Що відбувається на самому гарячому напрямку на Донбасі, оцінка від Олександра Коваленко

Можливо, росіяни не одразу підуть на Покровськ

Останнім часом найважчою для ЗСУ ділянкою фронту став район міста Покровськ у Донецькій області. З початку тижня росіяни успішно просуваються на цьому напрямі та готуються повністю захопити останній населений пункт перед Покровськом, невелике місто Новогродівка.

За словами народного депутата України Мар’яни Безуглої, невдачі ЗСУ в районі Новогродівки стали можливими нібито через брак особового складу. Бригаду, що стояла тут раніше, 31-у, за її словами, відкликали, а на її місце прислали з’єднання, що складалося з новобранців, і не зуміло утримати позиції. Також тяжка ситуація біля міста Селідове, заявляє нардеп.

Як повідомив "Телеграфу" військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ситуація під Новогродівкою стала несподіванкою. Місто мало як природні, так штучні перешкоди для росіян і могло успішно триматися тривалий час. Натомість приблизно 90% міста окуповані, а сили оборони України поки що утримують найвищі точки Новогродівки – два терикони однойменної шахти заввишки 90 метрів. Якщо росіяни отримають контроль над териконами, їм відкриється прямий шлях (10 км уздовж залізничної колії) до Покровська, без жодних перешкод у вигляді населених пунктів, де можна було б організувати оборону.

Однак у такому швидкому просуванні для росіян таїться і небезпека у вигляді загрози їхнім флангам. Саме з метою забезпечити їх окупанти і почали атакувати Селидове.

Ситуація на Покровському напрямку Джерело — DeepState

"Штурмові дії під Селидове, у населених пунктах Желане-1 та 2, все це частина тактики щодо вирівнювання фронту та забезпечення флангів перед кидком на Покровськ", — наголошує Олександр Коваленко.

Як пояснює експерт, здоровий глузд і логіка вимагали б від армії РФ взяти оперативну паузу для вирівнювання фронту, підтягування флангів та підготовки атаки на Покровськ. Однак у випадку з росіянами на це навряд варто сподіватися.

"Окупанти не зважають на втрати, час жене їх уперед, і вони просто атакують, постійно накачуючи живою силою свої підрозділи на цьому напрямку. Вони просто женуть свої сили вперед", — говорить про тактику росіян на Покровському напрямку співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом бойові дії, що тривають, у Курській області можуть змінити хід війни. І станеться це може вже восени.