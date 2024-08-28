Покровск может получить передышку? Что происходит на самом горячем направлении на Донбассе, оценка от Александра Коваленко

Возможно, россияне не сразу пойдут на Покровск

В последнее время самым тяжелым для ВСУ участком фронта стал район города Покровск в Донецкой области. С начала недели россияне успешно продвигаются на этом направлении и готовятся полностью захватить последний населенный пункт перед Покровском, небольшой город Новогродовка.

По словам народного депутата Украины Марьяны Безуглой, неудачи ВСУ в районе Новогродовки стали возможны якобы из-за нехватки личного состава. Стоявшую тут ранее 31 бригаду, по ее словам, отозвали, а на ее место прислали соединение, состоявшее из новобранцев, не сумевшее удержать позиции. Также тяжелая ситуация возле города Селидово, заявляет нардеп.

Как сообщил "Телеграфу" военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ситуация под Новогродовкой стала полной неожиданностью. Город имел как природные, так искусственные препятствия для россиян и мог успешно держаться длительное время. Вместо этого примерно 90% города оккупированы, а силы обороны Украины пока удерживают самые высокие точки Новогродовки – два террикона одноименной шахты высотой в 90 метров. Если россияне получат контроль над терриконами, им откроется путь по прямой (10 км вдоль железной дороги) до Покровска, без всяких преград в виде населенных пунктов, где можно было бы организовать оборону.

Однако в таком быстром продвижении для россиян таится и опасность в виде угрозы для их флангов. Именно с целью обеспечить их оккупанты и начали атаковать Селидово.

Ситуация на Покровском направлении Источник - DeepState

"Штурмовые действия под Селидово, в населенных пунктах Желанное-1 и 2, все это часть тактики по выравниванию фронта и обеспечения флангов перед броском на Покровск", — подчеркивает Александр Коваленко.

Как объясняет эксперт, здравый смысл и логика требовали бы от армии РФ взять оперативную паузу для выравнивания фронта, подтягивания флангов и подготовки атаки на Покровск. Однако в случае с россиянами на это вряд ли стоит надеяться.

"Оккупанты не считаются с потерями, время гонит их вперед, и они просто атакуют, постоянно накачивая живой силой свои подразделения на данном направлении. Они просто гонят свои силы вперед", — говорит о тактике россиян на Покровском направлении собеседник "Телеграфа".

Тем временем продолжающиеся боевые действия в Курской области могут изменить ход войны. И случится это может уже осенью.