Курская операция может изменить ход войны? В Украине сделали прогноз по ситуации на фронте этой осенью

Эксперт рассказывает, сколько будет продолжаться активная фаза боев на Востоке Украины

Пока неизвестно насколько затянется Курская операция. Ведь это будет зависеть от планов Генерального штаба и Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина. По его словам, нынешний прорыв показал, что у России нет неисчерпаемых резервов и на то, чтобы собраться с силами, нужно время, а буферная зона будет расширяться.

"Идет борьба, чтобы на мероприятие расшириться в Глушковском районе. И соответственно растянуть ее еще на 30-40 км. Если эта зона будет, то это надолго. Думаю, (операция, – ред.) может продолжаться до конца года", – рассказал он.

По его мнению, наступление имеет и другую цель – оттянуть русские войска с Востока. Прежде всего по Покровскому и Торецкому направлениям. Источники в военно-политическом руководстве сообщили, что Владимир Путин дал указание выбить ВСУ из Курской области до 1 октября. Но не снимая войска с ключевых участков. Некоторые подразделения уже опрокинуты, а давление на Донбассе только усиливается.

"Все потому, что Покровск и Торецк – очень важные цели для россиян и они их не будут разменивать, объясняет соучредитель DeepState Роман Погорелый. "Если даже снимут какую-то бригаду оттуда, никто этого не почувствует… Они почти подошли к Покровску, заходят в Торецк и будут нажимать. Хочу верить в Силы обороны, но с такими темпами очень быстро все упадет», – говорит Мусиенко.

По прогнозам руководителя Центра военно-правовых исследований, в ближайшие недели Украина будет держать оборону на подходах к линии Мирноград — Покровск. Мусиенко добавляет, здесь ожидается, пожалуй, финальное сражение осени-2024.

"Покровск и Торецк. Остальные, думаю, не осилит. Судя по тому, какие потери понесли, нужна пауза. Активная фаза может быть где-то до октября", – добавляет он.

Часть российских "Z-блоггеров" считает, что маневр с Курском может стать отвлекающим перед главным ударом. И в России ждут прорыв в Запорожской области через Васильевку с выходом к атомной станции в Энергодаре и на Токмак. Направление стратегическое, работать на нем логично, чтобы разрезать вражескую группировку. Но вопрос, есть ли чем работать.

"Я бы не исключал возможные прорывы осенью. Фронт в динамике, сейчас у нас наступление в Курской области и оборона на Востоке. Но ситуация постоянно меняется, я бы не исключал, как только появится момент, Украина им воспользуется. Точечные операции могут быть до конца года. Более масштабная – весной-летом 2025-го», – говорит Мусиенко. А вот, что касается направления на Юг, по его словам, "этот вариант не самый вероятный, могут быть другие".

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