Курська операція може змінити хід війни? В Україні зробили прогноз щодо ситуації на фронті цієї осені

Експерт розповідає, скільки триватиме активна фаза боїв на Сході України

Наразі невідомо наскільки затягнеться Курська операція. Адже це буде залежати від планів Генерального штабу та Ставки верховного головнокомандувача.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна. За його словами нинішній прорив показав, що Росія не має невичерпних резервів і на те, щоб зібратися з силами, потрібен час, а буферна зона розширюватиметься.

"Йде боротьба, щоб на захід розширитися у Глушківському районі. І відповідно розтягнути її ще на 30-40 км. Якщо ця зона буде, то це надовго. Думаю, (операція, – ред.) може тривати до кінця року", – розповів він.

На його думку, наступ має й іншу мету – відтягнути російські війська зі Сходу. Насамперед з Покровського та Торецького напрямів. Джерела видання у військово-політичному керівництві повідомили, що Володимир Путін дав вказівку вибити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня. Але не знімаючи війська з ключових ділянок. Деякі підрозділи вже перекинуто, а тиск на Донбасі лише посилюється.

"Все тому, що Покровськ і Торецьк — дуже важливі цілі для росіян і вони їх не розмінюватимуть, пояснює співзасновник DeepState Роман Погорілий. "Якщо навіть знімуть якусь бригаду звідти, ніхто цього не відчує… Вони майже підійшли до Покровська, заходять до Торецька і будуть дотискати. Хочу вірити в Сили оборони, але з такими темпами дуже швидко все впаде", — каже Мусієнко.

За прогнозами керівника Центру військово-правових досліджень, найближчими тижнями Україна триматиме оборону на підходах до лінії Мирноград — Покровськ. Мусієнко додає, тут очікується, мабуть, фінальна битва осені-2024.

"Покровськ і Торецьк. Решту, думаю, не подужають. Судячи з того, яких зазнають втрат, потрібна пауза. Активна фаза може бути десь до жовтня", – додає він.

Частина російських "Z-блогерів" вважає, що маневр з Курськом може стати відволікаючим перед головним ударом. І в Росії чекають на прорив у Запорізькій області через Василівку з виходом до атомної станції в Енергодарі та на Токмак. Напрямок стратегічний, працювати на ньому логічно, щоб розрізати вороже угруповання. Але питання, чи є чим працювати.

"Я б не виключав можливих проривів восени. Фронт у динаміці, зараз у нас наступ у Курській області та оборона на Сході. Але ситуація постійно змінюється, я б не виключав, як тільки з'явиться момент, Україна ним скористається. Точкові операції можуть бути до кінця року. Більш масштабна – навесні-літом 2025-го", – каже Мусієнко. А ось, що стосується напрямку на Південь, за його словами, "цей варіант не найімовірніший, можуть бути інші".

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