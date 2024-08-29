Готовят штурм? Враг значительно продвинулся в Донбассе, известно где именно (карты)

Враг не сбавляет темп. Украинские бойцы держат оборону

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Покровском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Источник утверждает, что кремлевские захватчики за прошедшие сутки готовились к следующему массовому штурму на Покровском направлении.

Согласно картам, оккупанты продвинулись по меньшей мере к центральной части села Мемрик (юго-восточнее Покровска).

В Генштабе Украины сообщили о высокой интенсивности российских атак к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Покровска 28 августа. Там подтвердили, что более половины российских штурмов на этом направлении было сосредоточено в районе Селидово и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага. Российские захватчики за прошедшие сутки 30 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галицыновка и Константиновка.

Напомним, что вчера появилась информация, что боевые действия уже вероятно начались в черте города Селидово.

Между тем, ISW подчеркивает, что еще не видел визуальных доказательств присутствия оккупационных сил в городе.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Севастополе выдалось громкое утро. В сети появилась информация о том, что якобы российская противовоздушная оборона (ПВО) сбивала украинские дроны.