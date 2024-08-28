Как операция в Курской области повлияла на фронт в Украине: эксперт указал на важные моменты

По словам эксперта, активные бои ведутся в Донецкой области — у россиян там своя политическая цель

Чтобы объявить о завершении войны в Украине, Россия хотела захватить полностью Луганскую и Донецкую области, поэтому начала активные бои на Донбассе. Однако вторжение ВСУ в Курскую область пошатнуло их успехи на фронте и планы.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Он подробно рассказал, как бои на территории России повлияли на ситуацию на фронте в целом.

Чтобы захватить эти два региона, армия РФ начала две операции: активизировала бои на Торецком и Покровском направлениях, а также на Купянском направлении. В добавок к этому "просматривался" третий удар с южного направления на Запорожье. И формат "малого завершения войны" Кремль вполне устраивал. Но тут ВСУ внезапно начали операцию в Курской области.

"И мы видим, что идея с наступлением на Запорожье россиянами отложена, если не отменена полностью. С Запорожского направления начинают снимать ударные, боеспособные подразделения и переводить в Курскую область. Выдергиваются силы со всех направлений, кроме Покровского и Торецкого", — говорит Виктор Кевлюк.

Он отметил, что для военного командования россиян операция в Курской области стала неожиданностью. В первом эшелоне атаковали россиян 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады и 22-я отдельная механизированная бригада. На сегодняшний день около 1200 км. кв. территории России и 90 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ.

"Оперативных планов Генштаба ВСУ не знает никто — ни россияне, ни украинцы. Из информации в открытых источниках можно сказать, что три подорванных моста через речку Сейм — это сигнал, что в западном направлении украинские военные двигаться не будут. По речке будут организованы оборонительные рубежи на которых позиции будут удерживаться столько, сколько будет позволять ситуация", — говорит Виктор Кевлюк.

Вместе с тем вопрос с продвижением на север все еще открыт. Некоторые украинские ДРГ доходили вплоть до Курской АЭС и разрушали логистику россиян возле Курска.

"Я считаю, что наши группировки будут действовать именно в восточном и юго-восточном направлении, чтобы выйти в правый фланг и тыл россиян. Это позволит оттеснить врага с Харьковской области, уменьшить количество обстрелов региона. Как мы видим, стало меньше обстрелов Сумской области — российская артиллерия туда достать уже не может. Другие ресурсы врага не бесконечны", — подчеркнул эксперт.

В добавок ко всему, россияне снизили темпы наступления в Харьковской области, так как часть сил перебросили на защиту Курской области. Также почти прекратились боевые действия на Приднепровском и Ореховском направлениях, на Кураховском направлении 10 дней не происходит серьезных столкновений. Активным противник остается на Покровском, Торецком и частично Северском направлении.

"Ситуация с Курском радикально повлияла на ход событий на всем фронте. И это очень удачное решение как Генерального штаба, так и отличная работа исполнителей штаба оперативно-тактической группировки Северск", — говорит Виктор Кевлюк.

Он добавил, что если бы Украина задействовала силы, которые бросила на Курское направление, в Донецкой области, то никаких серьезных изменений на фронте это бы не дало. Россияне прилагают много усилий, чтобы достичь одной из главных целей — полной оккупации Донбасса. Если бы Украина добавила 100 тысяч солдат на этот участок фронта, то Россия добавила бы 500 тысяч, ведь захвать Донбасса — в первую очередь, политическая цель. Даже сейчас на некоторых участках фронта разница сил составляет 1:20, поэтому РФ вряд ли бы отказалась от своего первоначального плана.

"Сейчас противник находится в состоянии стратегической неопределенности. С одной стороны враг, по инерции, вынужден воевать на Донбассе, но не может предусмотреть наш следующий шаг. Уже ведутся разговоры, что следующий удар будет в Крым. Не факт, что ничего не произойдет на Купянском направлении. Что-то может произойти в направлении Волноваха-Мариуполь, что-то может произойти на направлении Мелитополь-Бердянск. Противник растерян, он не знает, где сосредоточить свои резервы. Поэтому Курская операция очень, по моему мнению, удачно и своевременно проведена, создав такую ​​неопределенность для врага", — резюмировал эксперт.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России отказались от переговоров с Украиной из-за вторжения в Курскую область. В МИД страны назвали такие действия терриристическими.