Росія просунулась на Донбасі? Що відомо про захоплення нових населених пунктів (мапа)

Західний аналітик заявив, що росіянам нібито вдалося взяти під свій контроль кілька населених пунктів

Російські солдати могли зайти до Костянтинівки у Покровському районі Донецької області (не плутати з Костянтинівкою у Краматорському районі — ред.). Перед цим Сили оборони України "раптово" відійшли зі своїх позицій.

Про це повідомив військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке. Інформація вимагає підтвердження чи спростування від офіційних джерел, наприклад, Генштабу ЗСУ.

Журналіст опублікував супутниковий знімок та фото з дрону, на яких видно зруйновані будинки у населеному пункті. Також він опублікував карту, на якій наголосив на просуванні російської армії — вся Костянтинівка під контролем ЗС Росії.

Декількома годинами раніше Юліан Репке повідомив, що армія РФ нібито зайшла в Селидове на Донеччині.

"Те, що відбувається на схід Покровська, схоже на масштабне відведення решти українських сил... Росіяни вже в Селидовому і досягли центру міста з 23 000 мешканців. Російська швидкість просування і скарги української сторони вказують на відсутність суттєвої оборони в цьому районі", — написав журналіст, також опублікувавши карту.

Станом на 16:00 цю інформацію ніяк не прокоментували в Генштабі ЗСУ чи інші офіційні особи. На карті аналітичного порталу Deepstate Костянтинівка у Покровському районі лише частково червоного кольору, тобто окупована. Частина територій населеного пункту із невідомим статусом. Селидове не окуповано і зовсім, згідно з картою Deepstate.

Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни намагаються оточити Вугледар. Загалом окупанти намагаються зміцнювати свої позиції на Донецькому напрямі.