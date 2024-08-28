Між боями в Курській області та наступом РФ на Покровськ є зв’язок: у Зеленського пояснили

В Офісі президента назвали цілі, які переслідує операція у Курській області

Операція ЗСУ в Курській області має кілька ключових цілей. Насамперед Україна прагне перехопити ініціативу на фронті, щоб зруйнувати плани РФ.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що дії в Курській області — це контрнаступна операція, і вона суттєво вплине на перебіг боїв по всій лінії фронту, у тому числі й на Донецькому напрямі.

Серед іншого, прорив ЗСУ на територію Росії має показати союзникам, що необхідно збільшити обсяги військової допомоги, аби стримувати ворога. Україна продемонструвала партнерам, що може здійснювати кілька операцій одночасно.

"Партнери в останні місяці дивно реагували на те, що відбувається на лінії фронту. Вони думали, що незалежно від кількості ресурсів у Росії їх все одно більше і вона продовжить тиснути. Після Курської операції очевидно, що союзники повертаються до розуміння того, що якщо Україна матиме достатньо ресурсів, то вона зможе ефективно проводити оборонні, наступальні та контрнаступальні операції", — зазначив Михайло Подоляк.

Другий ключовий момент – Україна шукає більше можливостей для знищення ворожої техніки на Донецькому напрямку. Для цього потрібні певні інструменти, кажуть у ОП.

Ну і третє – президент РФ Володимир Путін особливо зосереджений на боях у Донецькій області, особливо на Покровському напрямі. Наразі, за словами Подоляка, на цій ділянці росіяни штурмують невеликими групами по 10-20 осіб і деяким вдається "прослизнути". Ворог зосередився у цьому напрямі, оскільки вірить, що навыть найменший успіх на цый ділянці фронту можна використовувати для пропаганди. І навіть якщо окупанти захоплюють населені пункти, які стерті з землі і там немає жодного цілого будинку, вони багато і довго розповідають про це на федеральних каналах.

На додачу до цього, успішне просування на Покровському напрямку у поєднанні з регулярним обстрілом України пропагандисти Кремля видаватимуть за нібито "достатню кількість ресурсу", щоб заморозити війну на умовах Росії.

"Безумовно ми розуміємо зафіксованість особисто Путіна на цьому напрямі. Він діятиме на цьому напрямі до кінця, тому що це єдине, що він сьогодні може продавати на внутрішньому ринку, щоб збити панічні шокуючі настрої, пов’язані з Курською операцією України", — додав радник.керівника ОП.

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