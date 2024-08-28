Между боями в Курской области и наступлением РФ на Покровск есть связь: у Зеленского объяснили

В Офисе президента назвали цели, которые преследует операция в Курской области

У операции ВСУ в Курской области есть несколько ключевых целей. В первую очередь Украина стремится перехватить инициативу на фронте, чтобы разрушить планы РФ.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что действия в Курской области — это контрнаступательная операция и она существенно повлияет на ход боев по всей линии фронта, в том числе и на Донецком направлении.

Среди прочего, прорыв ВСУ на территорию России должен показать союзникам, что необходимо увеличить объемы военной помощи, чтобы сдерживать врага. Украина продемонстрировала партнерам, что может проводить несколько операций одновременно.

"Партнеры в последние месяцы странно реагировали на то, что происходит на линии фронта. Они думали, что независимо от количества ресурсов у России, их все равно больше и они продолжат давить. После Курской операции очевидно, что союзники возвращаются к пониманию того, что если у Украины будет достаточно ресурсов, то она сможет эффективно проводить оборонные, наступательные и контрнаступательные операции", — отметил Михаил Подоляк.

Второй ключевой момент — Украина ищет больше возможностей для уничтожения вражеской техники на Донецком направлении. Для этого нужны определенные инструменты, говорят в ОП.

Ну и третье — президент РФ Владимир Путин особенно сосредоточен на боях в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. Сейчас, по словам Подоляка, на этом участке россияне штурмуют небольшими группами по 10-20 человек и некоторым удается "проскользнуть". Враг сосредоточился на этом направлении, так как верит, что даже малейший успех на этом участке фронта можно использовать для пропаганды. И даже если оккупанты захватывают населенные пункты, которые стерты с лица земли и там нет ни одного целого дома, они много и долго рассказывают об этом на федеральных каналах.

В добавок к этому, успешное продвижение на Покровском направлении в сочетании с регулярными обстрелами Украины пропагандисты Кремля будут выдавать за якобы "достаточное количество ресурса", чтобы заморозить войну на условиях России.

"Безусловно мы понимаем зафиксированность лично Путина на этом направлении. Он будет действовать на этом направлении до конца, потому что это единственное, что он сегодня может продавать на внутреннем рынке, чтобы сбить панические шокирующие настроения, связанные с Курской операцией Украины", — добавил советник руководителя ОП.

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