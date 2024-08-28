"Путину будет тяжело": на Западе рассказали о намерениях ВСУ в Курской области

Успех Украины может изменить динамику войны

Так или иначе, российский лидер Владимир Путин начнет контрнаступление, чтобы попытаться отвоевать часть территории Курской области, которая сейчас находится под контролем ВСУ. Тем не менее, он столкнется с нешуточными проблемами, это будет тяжелая борьба.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает издание "Reuters".

"Украинские силы строят оборонные линии укреплений и, похоже, намерены удерживать часть Курской области в течение определенного периода времени", — заявил Коэн.

"Путину не только придется столкнуться с тем фактом, что сейчас на российской территории проходит линия фронта, с которой ему придется иметь дело. Кроме того, ему также придется иметь дело с отголосками в своем собственном обществе, из-за того, что они потеряли кусок российской территории".

Успех Украины под Курском может изменить динамику войны, заметил Коэн, однако не уточнил детали.

По его словам, Россия добилась успехов под Покровском, однако в то же время имеет огромные потери в технике и личном составе. РФ "может захватить или не захватить" этот ключевой украинский логистический центр, но, в конце концов, "это не изменит правила игры в стратегическом смысле" для россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как операция в Курской области повлияла на фронт в Украине. Эксперт указал на несколько важных моментов.