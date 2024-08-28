"Путіну буде важко": на Заході розповіли про наміри ЗСУ у Курській області

Успіх України може змінити динаміку війни

Так чи інакше російський лідер Володимир Путін розпочне контрнаступ, аби спробувати відвоювати частину території Курської області, яка нині знаходиться під контролем ЗСУ. Проте, він зіткнеться з неабиякими проблеми, це буде важка боротьба.

Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє видання "Reuters".

"Українські сили будують оборонні лінії укріплень і схоже мають намір утримувати частину Курської області протягом певного періоду часу", — заявив Коен.

"Путіну не лише доведеться натрапити на той факт, що зараз на російській території проходить лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу. Крім того, йому також доведеться мати справу з відгомонами у своєму власному суспільстві, через те, що вони втратили шматок російської території".

Успіх України під Курськом може змінити динаміку війни, зауважив Коен, проте не уточнив деталі.

За його словами, Росія досягла успіхів під Покровськом, проте водночас має шалені втрати у техніці та особовому складі. РФ "може захопити або не захопити" цей ключовий український логістичний центр, але врешті-решт "це не змінить правила гри в стратегічному сенсі" для росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як операція у Курській області вплинула на фронт в Україні. Експерт вказав на кілька важливих моментів.