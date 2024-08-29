Росіяни заявили про "прорив" під Куп'янськом: що за курйоз там трапився насправді

На одній з будівель з’явився російський прапор

У четвер, 29 серпня, росіяни заявили про нібито повний контроль над селом Синьківка, що знаходиться приблизно за чотири кілометри від Куп’янська. Пропагандисти рознесли новину по російським паблікам і вже святкують "перемогу".

Проте Синьківка залишається під контролем Сил Оборони України, повідомляє DeepState. Російський прапор на одній з будівель з’явився через те, що окупанти нишком пролізли у село і швиденько його встановили для звіту своєму командуванню.

"Кац@пам дано терміновий наказ — показати успіхи на всіх ділянках фронту. Відповідно у село пробилася група противника, яку банально провтикали. Вони вивісили прапор і зняли відео даного процесу", — йдеться у повідомленні.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

Синьківка знаходиться за чотири кілометри від Куп’янська, у Харківській області. Окупанти намагалися захопити село ще до Нового року 2024. Проте воно і донині знаходиться під контролем ЗСУ.

Синьківка на мапі DeepState

У зведенні Генштабу повідомлялося, що за минулу добу на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські окупаційні війська продовжують наступ на Покровському напрямку. Армія РФ просунулась в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.