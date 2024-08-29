Россияне заявили о "прорыве" под Купянском: что за курьез там случился на самом деле

На одном из зданий появился российский флаг

В четверг, 29 августа, россияне заявили о якобы полном контроле над селом Синьковка, расположенном примерно в четырех километрах от Купянска. Пропагандисты разнесли новость по российским пабликам и уже празднуют "победу".

Однако Синковка остается под контролем Сил Обороны Украины, сообщает DeepState. Российский флаг на одном из зданий появился из-за того, что оккупанты втихаря пролезли в деревню и быстренько его установили для отчета своему командованию.

"Кац@пам дан срочный приказ — показать успехи на всех участках фронта. Соответственно, в село пробилась группа противника, которую банально провтыкали. Они вывесили флаг и сняли видео данного процесса", — говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Синьковка находится в четырех километрах от Купянска, в Харьковской области. Оккупанты пытались захватить село еще до Нового 2024 года. Однако оно и поныне находится под контролем ВСУ.

Синьковка на карте DeepState

В сводке Генштаба сообщалось, что за минувшие сутки на Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские оккупационные войска продолжают наступление на Покровском направлении. Армия РФ продвинулась в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.