Військовий заявив про окупацію 40% Часового Яру: у DeepState пояснили, яка ситуація насправді (карта)

Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога

Наразі російські окупанти не мають просування ворога вглиб міста Часів Яр Донецької області. Інформація про те, що війська РФ контролюють 40% цього населеного пункту, не відповідає дійсності.

Про це повідомив проєкт DeepState. Там зазначили, що українські ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію з приводу захоплення частини міста росіянами.

"Про ніякі просування ворога вглиб міста за останній час невідомо. Швидше за все, клікбейт вийшов через проблеми з математикою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі "Ми — Україна" заявив, що на цей час ворог контролює всю частину міста, яка розташована до каналу. Він зазначив, що це приблизно 40% всього міста.

Проте вже через кілька годин Полухін у коментарі Вільному радіо зазначив, що помилився. Він наголосив, що противник контролює набагато меншу територію.

"Це була моя помилка. Я подивився карту DeepState зранку, перед ефіром, і чомусь собі вирішив, що це 40%. Хоча я подивився по горизонталі на довжину Часового Яру, а там ще по вертикалі йде відсоток адміністративних кордонів великих районів… І там же у DeepState їх немає. Ми вже готуємо заяву від бригади", — сказав речник.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ворог значно просунувся на Донбасі. Російські війська мають успіх поблизу Новогродівки, Торецьку, Михайлівки, Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.